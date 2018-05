El álbum de figuritas del Mundial suele ser una referencia para conocer a los jugadores que estarán jugando por la Copa. Pero a veces puede fallar. Hasta este lunes, cuando ya se conocen varias listas de 23 y muchas preliminares de más nombres, hay un dato poco alentador para los que lo usan de guía: 64 de los 576 nombres que aparecen allí no fueron convocados para jugar en Rusia 2018.

La cifra es muy alta, incluso cuando aún no se cerraron los descartes de la mayoría de las selecciones (cierran el 4 de junio). Se trata de un 11,11% de los jugadores que, por un motivo u otro, Panini creyó que estarían dentro de los convocados. No hay mucho misterio: es muy difícil predecir con tanta antelación quiénes irán en cada una de las 32 selecciones.

Pero este Mundial no es único en ese sentido. Los álbumes no tienen siempre la posta y hay casos que los comprueban. Juan Román Riquelme, por ejemplo, salió en la colección de Francia 1998, pero no fue convocado por Daniel Passarella. Lo mismo para Javier Saviola con Marcelo Bielsa en 2002 o con Javier Zanetti en Sudáfrica 2010.

Josep Guardiola y Romario, también en el 98, David Beckham, en 2002, o Robinho en 2014, son más casos.

A continuación, los 64 jugadores que están en el álbum oficial de Panini, pero que no irán al Mundial:

1- Mario Gotze (Alemania)

2- Dani Alves (Brasil)

3- Mauro Icardi (Argentina)

4- Paolo Guerrero (Perú)

5- Joe Hart (Inglaterra)

6- Adrien Rabiot (Francia)

7- Alvaro Morata (España)

8- Nani (Portugal)

9- Radja Nainggolan (Bélgica)

10- Anthony Martial (Francia)

11- Marko Rog (Croacia)

12- Mario Pasalic (Croacia)

13- Emre Can (Alemania)

14- Vitolo (España)

15- Fouad Chafyk (Marruecos)

16- Rachid Alioui (Marruecos)

17- Youssef En-Nesyri (Marruecos)

18- Vouria Ghafouri (Irán)

19- Eliseu (Portugal)

20- Danilo Pereira (Portugal)

21- André Gomes (Portugal)

22- Mathías Corujo (Uruguay)

23- Egidio Arévalo Ríos (Uruguay)

24- Álvaro González (Uruguay)

25- Diego Rolán (Uruguay)

26- Ramy Rabia (Egipto)

27- Ahmed Hassan (Egipto)

28- Amr Gamal (Egipto)

29- Viktor Vasin (Rusia)

30- Dmitri Kombarov (Rusia)

31- Denis Glushakov (Rusia)

32- Dmitry Poloz (Rusia)

33- Aleksandr Kokorin (Rusia)

34- Abdullah Al-Zori (Arabia Saudita)

35- Salman Al-Moasher (Arabia Saudita)

36- Nasser Al-Shamrani (Arabia Saudita)

37- Lucas Digne (Francia)

38- Layvin Kurzawa (Francia)

39- Laurent Koscielny (Francia)

40- Alexandre Lacazette (Francia)

41- Mitchell Langerak (Australia)

42- Bailey Wright (Australia)

43- Ryan McGowan (Australia)

44- Ramiro Funes Mori (Argentina)

45- Enzo Pérez (Argentina)

46- Vidar Kjartansson (Islandia)

47- Giuliano (Brasil)

48- Michael Umaña (Costa Rica)

49- Kwak Taewhi (Corea del Sur)

50- Hong Jeongho (Corea del Sur)

51- Nam Taehee (Corea del Sur)

52- Han Kookyoung (Corea del Sur)

53- Ji Dongwon (Corea del Sur)

54- Aymen Abdennour (Túnez)

55- Wahbi Msakni (Túnez)

56- Yoann Touzghar (Túnez)

57- Taha Yassine Khenissi (Túnez)

58- Ryan Bertrand (Inglaterra)

59- Alex Oxlade-Chamberlain (Inglaterra)

60- Adam Lallana (Inglaterra)

61- Shusaku Nishikawa (Japón)

62- Masato Morishige (Japón)

63- Hiroshi Kiyotake (Japón)

64- Yuya Kubo (Japón)

Fuente: Clarín