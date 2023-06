El tradicional Abierto de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año que comenzará el lunes próximo en el All England Club, de Londres, sorteó hoy sus cuadros principales con suerte dispar para los nueve tenistas argentinos que tomarán parte, con el cruce saliente entre el cordobés Pedro Cachín y el serbio Novak Djokovic.



En ese contexto, el cordobés Cachín, 67 en el ranking mundial de la ATP, jugará en la ronda inicial ante Djokovic (2), quien no pierde en Wimbledon desde 2017 y buscará su quinto título consecutivo en el césped británico para estirar su colección a ocho e igualar al dueño del récord, el suizo Roger Federer.



El balcánico, campeón este año en Australia y Roland Garros, intentará además estirar a 24 su colección de títulos de Grand Slam para aumentar su récord, luego de haber dejado atrás al español Rafael Nadal (22), inactivo por lesión, y al suizo Federer (20), retirado del tenis el año pasado.



Djokovic, campeón en Wimbledon en las ediciones de 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022 (la de 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus), asoma como el candidato excluyente por su gran dominio sobre el césped inglés, amenazado por el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, quien debutará ante el francés Jeremy Chardy (534).



Entre las damas el favoritismo está más repartido entre la polaca Iga Swiatek, líder del ranking mundial de la WTA; bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Yelena Rybakina.



Switek (1), campeona este año en Roland Garros, jugará en la ronda inicial ante la china Lin Zhu (33), Sabalenka (2), ganadora del Abierto de Australia, debutará ante la húngara Panna Udvardy (82) y Rybakina (3), defensora del título, lo hará frente a la estadounidense Shelby Rogers (46).



En cuanto a los argentinos que tomarán parte de Wimbledon, además de Cachín, tendrán a los siguientes rivales para la ronda inicial:



Francisco Cerúndolo (18) enfrentará al portugués Nuno Borges (68) y de pasarlo le tocará el checo Jiri Lehecka (36) o el austríaco Sebastián Ofner (69).



El platense Tomás Etcheverry (32), quien llegara a Londres fortalecido tras haber alcanzado los cuartos de final en Roland Garros, debutará sobre el césped del All England Club ante el español Bernabé Zapata Miralles (50) y si le gana irá en segunda ronda con el finlandés Emil Ruusuvuori (45) o el suizo Stan Wawrinka (87).



El bonaerense Sebastián Báez (44), campeón este año en el Córdoba Open, en el único título ATP logrado en la temporada por los tenistas argentinos, se medirá en la ronda inicial con el chileno Tomás Barrios Vera (133) y de superarlo se encontrará con el belga David Goffin (123) o el australiano Nick Kyrgios (33).



El "Peque" Schwartzman (98) jugará en su debut ante el peligroso serbio Miomir Kecmanovic (41) y si gana en segunda ronda lo esperará al vencedor del partido entre Juan Manuel Cerúndolo (110) y el "top ten" italiano Jannik Sinner (8).



El rosarino Federico Coria (104), por su parte, debutará frente al bielorruso Ilya Ivashka (102) y si lo supera irá después ante el búlgaro Grigor Dimitrov (24) o el japonés Sho Shimabukuru (162).



El zurdo bahiense Guido Pella (334) asumirá un debut complicado frente al croata Borna Coric (14) y si le gana lo espera en la siguiente ronda un tenista francés: Benjamin Bonzi (93) o Harold Mayot (180).



En cuanto al ganador del cruce entre "Nole" y Cachín, en la siguiente ronda irá contra el australiano Jordan Thompson (71) o el estadounidense Brandon Nakashima (51).



En el cuadro de damas, la rosarina Nadia Podoroska (78) se medirá con la checa Tereza Martincova (113) y de pasarla le tocará en la segunda ronda la china Yue Yuan (106) o la veterana bielorrusa Victoria Azarenka (19), de 33 años y quien fuera dos veces campeona de Australia (en 2012 y 2013), tres veces finalista del US Open (en 2012, 2013 y 2020) y accedió en dos ocasiones a las semifinales de Wimbledon (2012 y 2013), y en otra a la "semi" de Roland Garros (2013) lo que demuestra su calidad en cualquier tipo de superficie.



Las expectativas de los argentinos en Wimbledon no son demasiado altas, siendo los que mejores actuaciones tuvieron (entre los nueve que participarán) el bahiense Pella con su acceso a cuartos de final en 2019, cuando perdió con el español Roberto Bautista Agut, y el "Peque" Schwartzman, quien llegó dos veces hasta la tercera ronda, en 2019 y 2021.



De todas maneras, esas actuaciones están a una distancia sideral de la final que alcanzó el cordobés David Nalbandian en 2002 cuando perdió con el australiano Lleyton Hewitt, o de la semifinal del tandilense Juan Martín Del Potro en 2013 (perdió con Djokovic) o los cuartos de final de 2018 (cayó ante Nadal).