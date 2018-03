Segundo. César Giménez ya metió el cabezazo para dejar sin chances a Camacho. Los Andes revertía la historia y empezaba a ganar en La Colonia. Tudcum tiene motivos para la ilusión porque su equipo sabe lo que hace.

Si había que sacar chapa de candidato, este era el momento. Arrancar los Octavos de fin al de la Copa de Clubes Campeones goleando y de visitante no es para cualquiera y Los Andes de Tudcum demostró que no le queda grande el traje de aspirante a la corona que hoy tiene la ADA. Es que los iglesianos demostraron enorme superioridad ante la Sociedad La Colonia al golearlo 6-2 en el partido de ida de la serie, definiendo prácticamente la llave. Empezó perdiendo Los Andes, reaccionó, aceleró a fondo y se presentó ante el resto como uno de los candidatos. La Colonia hizo lo que pudo. Empezó ganando con el tanto de Fornari, pero la reacción de Los Andes fue impiadosa. Isaías Oballes -en dos ocasiones- y Cesar Giménez revirtieron la historia y pusieron 3-1 el marcador al cabo del primer tiempo. Pero en el complemento, Los Andes se soltó de verdad y con la calidad de Milton Ramos y Rodrigo Caballero destrozó las ilusiones de La Colonia. Caballero, en dos ocasiones sentenció casi todo y el talentoso Mauro Ramos decoró la tarde para los tucunistos al anotar el 6-1 parcial. En La Colonia hubo premio para su mejor jugador, Mauro Fornari, quien descontó de penal cuando ya quedaban muy pocos minutos. Los Andes no tuvo piedad. Demostró oficio, capacidad y juego para ser uno de los más serios candidatos de esta edición de la Copa de Clubes Campeones. La Colonia hizo lo que pudo pero terminó siendo presa fácil de un equipo armado para pelear el campeonato.

Figura. Isaías Oballes aguanta la marca de Saúl Rivero, de La Colonia. En Sarmiento, Los Andes fue contundente.

Ganó Boca



En el comienzo de los Octavos de final hubo otro triunfo de visitante y fue de Defensores d e Boca de Los Berros que derrotó 2-0 a Barrio Evita en el Polideportivo de Valle Fértil. Mientras que en Jáchal, Andacollo empató sin goles con Divisoria Central de Caucete. Las revanchas serán el próximo fin de semana. Hoy -desde las 17,30- se jugará el resto de esta fase: San Miguel-Niquivil (Albardón), Maurín-Iglesia (Caucete), 25 de Mayo-Defensores de San Martín, Punta del Médano-Asociación Deportiva Albardón (Sarmiento) e Yrigoyen-Atlético Matienzo (Santa Lucía).