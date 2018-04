Equipazo. Los Andes de Tudcum se armó para ser protagonista y en el festejo de su primer Centenario llegó a la final de la Copa de Clubes Campeones.

100 años de historia al pie de la cordillera prometen ser inolvidables para Los Andes de Tudcum. Es que el club blanquinegro acaba de inscribir su nombre en la finalísima de la edición 2018 de la Copa de Clubes Campeones-Copa DIARIO DE CUYO por primera vez y el pueblo iglesiano está convulsionado. Quieren vivir el Centenario a pleno y pese a que aún falta mucho para jugar la final ante Defensores de San Martín, ya hay preparativos para acompañar al equipo a San Juan con 3 ómnibus confirmados y engordando la lista de interesados para duplicar la cantidad. Fue un año sensacional pero quieren coronarlo con la copa que infla el pecho en cada rincón del interior sanjuanino y después de haber ganado el Clausura de la Liga Iglesiana tras 21 años de abstinencia, el presidente Mauricio Díaz decidió redoblar la apuesta. A esa base exitosa en el torneo iglesiano le sumaron 9 refuerzos para armar este plantel que fue demoledor en la Fase Clasificatoria y que avanzó a paso firme en la Etapa Final.



El proceso nació del contacto con la dirigencia de Villa Obrera (Raúl Giménez y el técnico Eduardo Magallanes) para conseguir nombres de experiencia. Así llegaron los hermanos Oballes (Isaias y Paulo), Lionel y Claudio Alcaraz, Elvio Illanes y Daniel Cejas. Todos con experiencia y rodaje en Federal B. Además, con la presencia de Rodrígo y Matías Caballero, de San Martín de Rodeo, también se sumaron nombres como el de Cesar Giménez, con pasado en el verdinegro iglesiano. El técnico siempre fue el mismo: Elio Riveros. Un hombre del club, con bajo perfil y mucho consenso entre los hinchas de Los Andes. El proceso se fue consolidando con el mismo torneo y Los Andes se metió en la primera final grande de su centenaria historia.



Mauricio Díaz, su presidente, no puede más de orgullo: "Es algo muy lindo lo que nos toca vivir. Tenemos 330 socios activos y Los Andes vivió en estos últimos seis meses emociones muy fuertes. Ganamos el torneo iglesiano después de 21 años y ahora, llegamos por primera vez a la final de la Copa de Campeones. El pueblo está detrás del club y hay mucho entusiasmo para estar junto al equipo en la final. La idea es ir tranquilos, sin violencia, alcohol, ni nada de eso. Tenemos ya 3 colectivos confirmados para ir a San Juan pero vamos a llenar alguno más".



Entrando en la ingeniería económica para sostener a un plantel con 9 refuerzos que están instalados en Tudcum desde los martes hasta el día del partido, Díaz asegura que no fue sencillo: "Por semana tenemos un gasto de 50.000 pesos y además los chicos viven en Tudcum, con comida y alojamiento. No lo podríamos haber afrontado de no haber estado apoyándonos Malvar (proveedor minero) y el municipio, en especial el intendente Marcelo Marinero".



En Tudcum, la fiesta no se termina tras la clasificación ante Sportivo Iglesia. Sabiendo que 100 años no se cumplen todos los días, la comisión directiva que encabeza Díaz decidió rearmarse en grupos de trabajo que apuntan a la organización de los festejos por un lado mientras que otro está de lleno en la preparación de la final más importante de la historia del club de Tudcum. Un año para no olvidarlo jamás en Los Andes. Campeón, finalista y centenario. Demasiadas emociones.



El Bicentenario está en dudas



Mañana miércoles será día decisivo para la confirmación del escenario de la final de la edición 2018 ya que en la sede de la Liga Veinticinqueña de fútbol, las autoridades de la Federación Sanjuanina de Fútbol que preside Nacif Farías sostendrán una reunión con los presidentes de los clubes finalistas, Los Andes de Tudcum y Defensores de San Martín de la Villa Mariano Moreno, para consensuar otro escenario o bien una postergación para la gran final. Es que el piso del estadio del Bicentenario está en tratamiento y no estaría en condiciones de ser utilizado antes del 8 de mayo, con ese panorama las opciones podrían ser las canchas de Sportivo Desamparados, Atlético San Martín o Atlético Trinidad, si es que se mantiene la fecha inicial de jugar el 29 de abril. La última palabra la tendrán los presidentes de los dos clubes en fecha y escenario.