Elite II: El podio fue netamente sanjuanino con Diego Enrique Tivani, Juan Prieto y David Rubén Brenta. San Juan ganó todo.

Master B. El bonaerense, Alejandro Acton fue el campeón, el uruguayo José Silvera fue el subcampeón. Tercero Sergio Rolando.

Master C. Podio de bonaerenses: Mariano Salmón en lo alto, seguido por Eduardo Leguizamón y Fontana.

Master D. Otra vez dominando Buenos Aires con Francisco Poger como campeón, Francisco Posse y Héctor Quiñone.

El paisaje perfecto. La lluvia ya cesó pero en el pelotón quedaron las secuelas del fenómeno climático: rostros embarrados por la intensa lluvia y que incluso hicieron desaparecer las publicidades de las camisetas. La calle, todavía húmeda y el verde de los álamos atrás, le dan el mejor fondo a la postal del pelotón.

PALABRA DEL CAMPEÓN

"Reviví sensaciones"

Feliz. Así se mostró Diego Enrique Tivani.

Emocionado, recibiendo el apoyo de sus compañeros de la Municipalidad de Calingasta y de su familia, Diego Enrique Tivani celebró su nueva victoria en la Vuelta a San Juan Master. El ciclista de Pocito se consagró en la Elite II, tal como lo había hecho en la 13ra edición: "Pude revivir las sensaciones que había sentido aquella vez. Ganar esta Vuelta es muy especial porque es la carrera que todos quieren ganar. Estoy feliz", expresó el campeón mientras recibía el apoyo de su papá Rolando, quien corrió en la categoría Master "C". Diego, quien trabaja en una estación de servicio, contó que no llegó de la mejor manera a la Vuelta: "Debuté con el equipo de la mejor manera pero quizás era impensado porque no llegué en la mejor forma física. Por situaciones laborales y familiares no pude hacer un entrenamiento como hubiese querido pero por suerte se me pudo dar", contó el flamante campeón.





MASTER "B": ALEJANDRO ACTON

Acton cumplió con el objetivo

El "1". Alejandro Acton fue el mejor de la categoría Master B. El equipo llegó con ese fin a San Juan y lo consiguió.

El equipo Raleigh llegó desde Buenos Aires a la Vuelta a San Juan Master con la única misión de llevarse el titulo a casa y ayer, en 25 de Mayo, cumplieron con el objetivo gracias a la consagración de Alejandro Acton. El oriundo de Alberdi se coronó en la Master B tras una intensa cuarta etapa en la que debió bonificar en las metas volantes del día para asegurar su título. "Estoy sumamente feliz. Como equipo trabajamos durante muchos meses pensando en esta Vuelta, para nosotros fue nuestro objetivo máximo del año por eso poder ganar es la frutilla del postre. Esto no es sólo mío es de todo un equipo que puso lo mejor para poder llegar a esto", comentó el ganador. La "familia azurra" como se autodefine el grupo de bonaerenses que llegó a la Vuelta, también tuvo su reconocimiento por parte del campeón: "Somos una gran familia y todos aportaron para esto. Nos encanta San Juan y tomamos este viaje como vacaciones", aseguró quien se llevó la Copa para Alberdi.