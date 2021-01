El seleccionado argentino masculino de handball perdió ayer la chance histórica para su primera clasificación a cuartos de final de un Mundial tras la derrota ante Catar por 26-25, en un partido parejo hasta el último segundo jugado en El Cairo.

A Los Gladiadores les quedaba una esperanza chiquita si Croacia empataba con Dinamarca y se producía un triple empate, con Catar. De esa manera habrían pasado a la siguiente ronda, pero al darse una contundente victoria de los daneses 38-26, el doble empate con Catar no les permitió entrar a la ronda final.

El equipo dirigido por el español Manolo Cadenas empezó con todo. A los 20 minutos de la etapa inicial ganaba 11-4, pero un relajamiento en su juego permitió a Catar terminar perdiendo el primer período por 12-13.

En la segunda mitad la potencia de los cubanos nacionalizados cataríes Capote y Marzo y la falta de puntería de los albicelestes, que erraron goles cantados; permitió que la selección asiática volcara el marcador para ganar 26-25 (14-12 en el parcial).

Los cuartos de final se disputarán mañana, con estos partidos: Dinamarca vs. Egipto; Suecia vs. Catar; Francia vs. Hungría y España vs. Noruega.