Derrota. En el primer partido de la temporada del Súper Rugby, Los Jaguares no pudieron ante los Lions de Sudáfrica.

Buenos Aires, TELAM



La franquicia argentina Los Jaguares, con el debut de su entrenador Gonzalo Quesada, perdió frente a los Lions de Sudáfrica por 25-16 en su primera presentación de la cuarta edición del torneo Súper Rugby, que agrupa a los equipos regionales del hemisferio Sur. El encuentro se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield, fue dirigido por el árbitro neocelandés Mike Fraser y tuvo un parcial para los Lions de 15-13.



El conjunto argentino dejó escapar la posibilidad de comenzar su actuación con un triunfo por errores propios y la efectividad para definir las pocas ocasiones de try que se le presentaron,.



En un primer tiempo de trámite parejo, donde ambos equipos repartieron las jugadas de riesgo, un leve dominio en el juego suelto de los sudafricanos les permitió marcar dos tries conquistados por el tercera línea Marmus Schoeman en jugadas de ataque. Así lograron quebrar la defensa argentina.



En la parte complementaria los Lions, más por errores de Los Jaguares que virtudes propias, mantuvieron el control y el dominio de la acciones: Schoesman -figura de la cancha- marcó el tercer try a cinco yardas del ingoal argentino



Este fue el primer triunfo de los Lions en la cancha de Vélez Sarsfield ya que en las tres oportunidades anteriores en que se midieron habían ganado Los Jaguares: en 2016 (34-22), 2017 (36-24) y 2018 (49-35). Por su parte, los Bulls sudafricanos, próximos rivales de Los Jaguares, derrotaron ampliamente a los Stormers por 40-3. Un arranque en falso de los Jaguares.