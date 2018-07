Tardó en llegar pero al final hubo recompensa. La derrota ante Bulls por 43 a 34 les impidió festejar en la cancha, pero en Pretoria sí hubo festejo horas después. La victoria de Stormers sobre Sharks le permitió a la franquicia argentina lograr la clasificación histórica a los playoffs del Super Rugby. El rival de los cuartos de final se conocerá la próxima semana.

Jaguares jugó unos primeros 20 minutos soñados. En ese período salió todo lo que se intentó. Y como lo que se buscó fue muy bueno, el resultado terminó siendo muy positivo. Dos tries en un suspiro y un tercero le dieron una ventaja de 19-0 ante un adversario desordenado y sin tackle.

Pero sin la presión por tener que conseguir un buen resultado, Bulls comenzó a meter al perdedor en su propia telaraña. Y eso atentó contra las chances de Jaguares. Así, del 19-0 a favor se pasó al 21-19 en contra con un try de intercepción marcado cuando ya habían terminado los 40 minutos reglamentarios de la primera etapa.

Ya en la segunda mitad, Bulls levantó su producción. La franquicia sudafricana le tomo la mano al juego de manos que intentó Jaguares y ademas mostró una mayor adaptación al plan de juego.

El conjunto de Mario Ledesma, en cambio, no se acomodó a lo que le propuso su adversario, que ademas sacó provecho de la altura de Pretoria (hubo una merma física del perdedor en el complemento) y de su control en el scrum (fundamentalmente) y en el maul.

No tuvo variantes Jaguares para modificar la historia. Ahogados por la presión y la defensa alta de Bulls y saliendo muy de punta sobre el apertura (Sánchez primero y Boffelli después) y el primer centro (Jerónimo de la Fuente), el ganador le quito variantes a su rival. Y maniato a un equipo que no pudo variar el juego y que no uso el pie com o opción diferente.

Era necesario posesión y control para cerrar el juego una vez que Jaguares retomó el control en el resultado. Era importante manejar el juego posicional con los kicks. Pero tampoco. Bulls fallaba en el tackle y ya no tiró más offloads. Y sin embargo, por momentos se rifó la pelota. Incluso, Boffelli, una de las figuras del equipo junto al capitán Matera, falló la ultima conversión.

Con esta derrota también se quebró la racha de siete victorias seguidas del conjunto que dirige Mario Ledesma, que había comenzado el 22 de abril con el triunfo como visitante frente a Brumbies, 25-20 en Canberra.

Sin embargo, los playoffs estaban al alcance de la mano y la mano llegó desde Ciudad del Cabo. En el estadio DHL Newlands, Stormers venció por 27 a 16 a Sharks y ese resultado le permitió a la franquicia argentina avanzar a los cuartos de final.

En esta aventura que continuará en el Super Rugby habrá que ajustar la defensa para el duelo que se viene ante Sharks el sábado 14 y habrá que revisar que el pase no sea en dos tiempos para no retroceder constantemente.