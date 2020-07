El alero y estrella LeBron James volvió a surgir como el jugador decisivo y anotó el doble que le dio ayer el triunfo a Los Angeles Lakers (50-14) ante Los Angeles Clippers (44-21) por 103 a 101, en uno de los dos cotejos jugados en el reinicio de la NBA, con sede única en Orlando.



Los Lakers llegaron a tener hasta nueve puntos de ventaja (96-87) con menos de cinco minutos por jugarse y sin embargo los Clippers tuvieron la chance de ganar el clásico cuando el alero Paul George falló un intento de triple en el segundo final.



El ala-pivote Anthony Davis, con 34 puntos (5-6 en dobles, 6-11 en triples y 2-4 en libres), ocho rebotes y cuatro asistencias, fue el goleador de Lakers pero James volvió a ser el jugador que definió el partido.



LeBron logró el doble que marcó el triunfo de Lakers a falta de 12,9 segundos, que logró tras recuperar el balón que no había entrado con su primer tiro en penetración por el centro.



James acabó el partido con 16 puntos (4-12 en dobles, 2-7 en triples y 2-2 en libres), 11 rebotes, siete asistencias y cinco balones perdidos, consignó la agencia EFE.



En tanto, el ala-pivote Kyle Kuzma, que fue el sexto jugador al salir como suplente, también fue clave en la victoria de los Lakers al aportar 16 puntos, siete rebotes y dos asistencias.



El escolta Dion Waiters, la adquisición de los Lakers para reiniciar la temporada, tuvo una buena labor con 11 puntos como reserva, mientras que en Clippers a George le siguieron Kawhi Leonard con 28 puntos y Ptricks Beverley con 12.



A primer turno, el estadio HP Field House fue escenario del triunfo de Utah Jazz ante New Orleans Pelicans por 106 a 104.



El cotejo fue equilibrado en cuanto a aportes individuales ya que los Jazz y Pelicans se repartieron goleadores. Con 23 puntos cada uno fueron los máximos anotadores del partido Jordan Clarkson, de Utah, y Brandon Ingram, de New Orleans.



Esta noche jugarán: Orlando Magic-Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers, Phoenix Suns-Washington Wizards, Boston Celtics-Milwaukee Bucks, Sacramento Kings-San Antonio Spurs y Houston Rockets-Dallas Maverick.



En el Este Milwauke Bucks es puntero con 53-12, seguido por Toronto Raptors (vigente campeón) con 46-18, Boston Celtics 43-21, Miami Heat con 41-24, Indiana Pacers con 39-26, Philadelphia Sixers 39-26, Brooklyn Nets con 30-24 y Orlando Magic con 30-35, todos clasificados.



En el Oeste, Lakers es primero con 50-14, seguido por Clippers con 44-21, Denver Nuggets con 43-22, Utah Jazz con 42-23, Oklahoma City Thunder 40-24, Houston Rockest 40-24, todos clasificados, Dallas Mavericks 40-27, Memphis Grizzlies 32-33, Portland Trail Balzers 29-37, Sacramento Kings 28-36 y New Orleans Pelicans 28-37.