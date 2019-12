El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, fueron eliminados ayer en los cuartos de final del torneo de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, segunda fecha del circuito que organiza la World Rugby. Fue al caer ante Francia por 19 a 10 y de esta manera el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora se despidió del certamen sudafricano; al igual la semana pasada en el torneo de Dubái.



El día viernes los Pumas 7s habían comenzado de gran forma en Sudáfrica tras la victoria ante Canadá por 33-21, y el sábado cosecharon un triunfo ante Gales (45-0) y una caída ante Nueva Zelanda (19-14), para cerrar la primera fase en segundo lugar, detrás de los All Blacks seven.



En cuanto a números finales, tras las etapas de Dubái y Ciudad del Cabo, Franco Sábato lleva 5 tries en esta temporada y ya acumula 117 en toda su carrera.



La próxima cita del seleccionado nacional de rugby seven será en la ciudad neozelandesa de Hamilton, entre el 25 y 26 de enero del año venidero. Después de esa etapa, Los Pumas 7s viajarán a Australia para competir el 1 y 2 de febrero en la ciudad de Sydney.