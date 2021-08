Los Pumas perdieron este sábado con el campeón del mundo Sudáfrica, 32 a 12 (parcial 21 a 9), en el partido por la primera fecha del Rugby Championship 2021 disputado en el estadio Nelson Mandela Bay, en la ciudad de Porth Elizabeth.



Los tantos del conjunto argentino fueron marcados por Nicolás Sánchez mediante cuatro penales, en tanto que Sudáfrica sumó con tres tries marcados por el medio scrum Cobus Reinach, el wing Aphelele Fassi y el ingresado Jaden Hendrikse, más cinco penales y una conversión de Elton Jantjies.



Por el mismo torneo, previamente, el seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, debutó con una goleada ante el de Australia, los Wallabies, por 57 a 22, en el Eden Park de Auckland, lo que le significó además obtener por vigésima vez consecutiva la Bledisloe Cup, trofeo que anualmente disputan ambos países oceánicos.



La tabla de posiciones la encabezan Nueva Zelanda y Sudáfrica con 5 unidades, Australia y Argentina 0.



Sudáfrica logró un claro y abultado triunfo frente a Los Pumas basado en la precisión de su ofensiva, que apoyó tres tries, y su solidez en las formaciones fijas y en defensa, desnudando fallas en el equipo argentino.



Los dirigidos por Mario Ledesma estuvieron imprecisos y fueron superados en el desarrollo, y no lograron en muchos pasajes ganar protagonismo, además de no poder quebrar la solidez defensiva de los sudafricanos.



El equipo local logró rápida ventaja con un penal convertido por Jantjies y a los 13 minutos, tras una veloz corrida del medio scrum Cobus Reinach, llegó el primer try de los campeones del mundo.



Los Pumas descontaron con un penal de Sánchez pero poco después el wing Aphelele Fassi apoyó el segundo try en una certera jugada de ataque.



Posteriormente, Jantjies sumó dos nuevos penales y Sánchez otros dos para Los Pumas, para cerrar el primer tiempo 21-9 para los locales.