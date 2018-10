Argentina cerró su participación en la edición 2018 del Rugby Championship con una derrota ante Australia por 45-34, en el Estadio Padre Martearena, de Salta.

Los Pumas arrancaron con un nivel superlativo y en el primer tiempo sacaron una buena ventaja gracias a los tries de Pablo Matera, Emiliano Boffelli, Matías Orlando (todos convertidos por Nicolás Sánchez) y Santiago González Iglesias. Para la visita había descontado Michael Hooper y el descanso llegó con un 31-7 favorable en el marcador.

Pero en la segunda etapa todo cambió. El elenco argentino no pudo mantener el buen nivel y los Wallabies no perdonaron. Con tries de Izack Rodda, Israel Folau, Dane Haylett-Petty, convertidos por Bernard Foley, los de Australia se pusieron a tiro en el partido en menos de 15 minutos.

González Iglesias aumentó la ventaja con un penal que puso el partido 34-28, pero tres minutos después el marcador pasó a ser favorable para la visita por primera vez tras un try de David Pocock que convirtió Foley, quien terminó marcando la ventaja final con un penal, para el 45-34.

De esta manera, Los Pumas no pudieron quedar en el tercer puesto del campeonato y finalizaron cuartos, con 8 puntos. Nueva Zelanda, que se consagró campeón en la fecha pasada -justamente venciendo a Los Pumas en Vélez- finalizaron con 25 tras vencer en esta última jornada a Sudáfrica, que fueron segundos, con 15. Australia, en tanto, fue tercera con 9 unidades.