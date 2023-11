El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, derrotó hoy al local Chile por 24-5 en la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y repitió la medalla de oro obtenida en Lima 2019.



Con una contundente actuación, el equipo que dirige el DT Santiago Gómez Cora apabulló a su rival en la primera mitad, donde sacó una ventaja de 19-0, gracias a tres tries y dos conversiones del medio scrum bonaerense Alejo Lavayén.



En la etapa final del partido disputado en el Estadio Municipal La Pintana, Chile descontó mediante un try de Manuel José Bustamante Fernández y posterior conversión de Diego Araya, pero Los Pumas'7 cerraron el marcador con un try del medio scrum también bonaerense Matías Osadczuk.



Completó el podio el equipo canadiense, al vencer a Estados Unidos por 19-17, en tanto que la presea dorada del cuadro femenino la disputaron los mismos países, pero con victoria de las estadounidenses por 19-12.



De esta manera, el conjunto albiceleste confirmó su gran momento, luego del bronce obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en tanto que ya tiene su pasaje confirmado a París 2024



Los dirigidos por Gómez Cora cumplieron una excelsa actuación venciendo a Jamaica (40-7), Chile (28-12) y Uruguay (35-5), el viernes pasado por el Grupo A, y hoy en semifinales a Canadá (21-7).