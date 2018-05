Daniel Hourcade confirmó la lista de 30 jugadores para afrontar los Test Matches de la Ventana internacional de Junio, ante los Seleccionados de Gales y Escocia. Los Pumas se medirán frente a los Dragones Rojos el 9 y 16 de junio, en San Juan y Santa Fe, respectivamente, en tanto que el 23 de junio enfrentarán al Cardo en Chaco.

Entre la lista de convocados, el entrenador tucumano dispuso la citación de seis posibles debutantes en el Seleccionado Mayor: Bautista Delguy, Javier Díaz, Nicolás Leiva, Juan Cruz Mallía, Santiago Medrano y Bautista Ezcurra, quien ya estuvo en convocatorias anteriores, pero aún no tuvo su debut oficial. Además, habrá varias vueltas de peso: Pablo Matera, Tomás Cubelli y Matías Moroni quienes se recuperan de sus lesiones. Los últimos dos, todavía no jugaron para Jaguares en esta temporada. Pese a las especulaciones, no hay convocados que jueguen en Europa.

“Los jugadores nuevos están porque han demostrado que tienen que estar. Todos suman mucho porque la primera convocatoria es una motivación tremenda y eso ayuda mucho al grupo. Lo más importante es ese envión anímico que traen porque es algo muy bueno para el grupo.”, sostuvo Hourcade en relación a los flamantes convocados.

Los Pumas se reunirán esta semana en Buenos Aires y entrenarán los días lunes, martes y jueves. Tras el último entrenamiento de la semana, el día jueves, Hourcade confirmará el plantel de 26 jugadores que viajará el domingo a San Juan para afrontar el primer duelo ante Gales, el sábado 9 de junio a las 16.40 en el estadio Bicentenario.

Al respecto de los futuros rivales, el Head Coach destacó el momento que atraviesan ambos seleccionados y resaltó la importancia de imponer el estilo del juego de Los Pumas en cada partido. “Gales y Escocia son dos equipos que están en un gran momento rugbístico. Gales ha demostrado tener un plantel muy competitivo y vienen con un equipo muy similar al que debutó este año en el Seis Naciones frente a Escocia. Son un equipo del Hemisferio Norte, con su estilo de juego, el cual difiere a lo que se venía enfrentando Jaguares en el Personal Super Rugby. Será clave imponer nuestro estilo de juego.”, señaló Hourcade, quien a su vez agregó: “Escocia es un equipo que viene muy bien. Ya desde el Mundial 2015 venía demostrando un gran nivel y dejó de ser una sorpresa, haciendo grandes partidos. Vienen con un gran equipo y el análisis es que nos vamos a enfrentar frente a dos equipos muy duros que están en un gran momento.”

Tras el gran presente mostrado por Jaguares en el Personal Super Rugby, “Huevo” destacó la actualidad del plantel y buscará sacar provecho de esta situación de cara a los partidos correspondientes a la “Copa ICBC”. “Los jugadores llegan en condiciones inmejorables. La cabeza de los chicos está en excelentes condiciones, vienen de ganar seis partidos seguidos y están muy sólidos en lo físico y en lo técnico. Tenemos que aprovechar ese envión que traen y tratar de que mantengan este espíritu tan ganador que están teniendo, para poder ganar estos tres partidos.”, expresó el entrenador.

Los Pumas vuelven a jugar en nuestro país y lo harán, al igual que en 2017, en San Juan y Santa Fe. A su vez, la vuelta a Resistencia se da tras cuatro años (Test vs Irlanda en 2014). Para el entrenador, la importancia del apoyo por parte del público es un aspecto fundamental y así lo manifiesta: “Para nosotros poder ganar los partidos es clave porque el año pasado no pudimos hacerlo las veces que queríamos, y debemos aprovechar el apoyo de nuestra gente. Valoramos muchísimo poder jugar ante nuestro público y pensamos que el aliento de nuestra gente es algo fundamental.”

PLANTEL DE LOS PUMAS:

1- Matías Alemanno



2- Gonzalo Bertranou



3- Emiliano Boffelli



4- Sebastián Cancelliere



5- Agustín Creevy



6-Tomás Cubelli



7-Jerónimo De la Fuente



8- Bautista Delguy



9-Javier Díaz



10- Bautista Ezcurra



11- Santiago García Botta



12- Santiago González Iglesias



13- Marcos Kremer



14- Martín Landajo



15- Tomás Lavanini



16-Juan Manuel Leguizamón



17- Nicolás Leiva



18- Tomás Lezana



19- Juan Cruz Mallía



20- Pablo Matera



21-Santiago Medrano



22- Julián Montoya



23-Matías Moroni



24-Ramiro Moyano



25-Matías Orlando



26- Javier Ortega Desio



27- Guido Petti



28- Nicolás Sánchez



29-Leonardo Senatore



30-Nahuel Tetaz Chaparro