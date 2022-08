El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, ascendió hoy del noveno al séptimo puesto en el escalafón mundial que elabora la World Rugby, tras el triunfo histórico obtenido el sábado pasado frente a los All Blacks de Nueva Zelanda por 25-18.



Los Pumas derrotaron por segunda vez en la historia y primera en condición de visitantes a los All Blacks, encuentro disputado en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch, válido por la tercera fecha del torneo Rugby Championship.



El seleccionado argentino se encontraba en el noveno puesto y con el triunfo del sábado relegó a Escocia y Gales.



En tanto, Los All Blacks descendieron a la quinta colocación superados por Inglaterra (4º) y Australia ascendió al sexto luego de vencer a Sudáfrica (25-17).



Los Pumas volverán a enfrentarse a Nueva Zelanda el próximo sábado 3 de septiembre a las 4.05 (hora argentina) en Hamilton.



El Top 10 de la World Rugby es el siguiente: 1-Irlanda (90.03) puntos, 2- Francia (89.41), 3- Sudáfrica (86.47), 4- Inglaterra (86.25), 5- Nueva Zelanda (85.78), 6- Australia (82.96), 7- Argentina (82.95), 8-Escocia (81.93), 9- Gales (81.28) y 10- Japón (77.74 ).