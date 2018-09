Buena imagen. Los Pumas dejaron una buena imagen ante Nueva Zelanda. La semana que viene, Argentina se medirán con los Wallabies.

La pelearon hasta donde pudieron y vendieron cara la derrota. La selección de Nueva Zelanda se impuso a la de Argentina por 46-24, en la tercera jornada del torneo Championship, en un partido intenso, en el que Los Pumas no volvieron nunca la cabeza y lucharon hasta los últimos minutos.



Argentina salió decidida a defender su suerte y a mostrar todas sus armas ante los All Blacks, que jugando en casa (en la ciudad de Nelson y en el estadio Trafalgar Park) eran claros favoritos.



Batalló en todo el partido, pese a ir perdiendo y sufriendo ensayos cuando a veces mejor estaba jugando. Así, Los Pumas siguen sin poder derrotar a una de las mayores potencias que tiene el rugby mundial.



Mario Ledesma, head coach de Los Pumas, dijo que aún el equipo debe mejorar. "Creo que tuvimos oportunidades. Si hubiésemos anotado en el primer tiempo los dos tries que se nos escaparon por poquito, seguramente otro hubiese sido el desarrollo posterior. Tenemos que mejorar en el scrum. No tenemos pelotas de calidad y eso es un tema a resolver. Hay que seguir desarrollando jugadores, hay que seguir trabajando", dijo.



"Se generaron muchas posibilidades de try y metimos tres. Pero no fuimos contundentes en el tackle uno versus uno", añadió.