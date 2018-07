Mala ventana. Los Pumas perdieron todos los partidos de la ventana de junio, incluido el de San Juan con Gales. Y Hourcade presentó la renuncia.

A casi tres semanas de la renuncia de Daniel Hourcade al frente del seleccionado argentino de rugby, el titular de la UAR, el sanjuanino Marcelo Rodríguez, informó que analizan cuatro proyectos y que no todos son de entrenadores argentinos, por lo que no descartó que el nuevo head coach de Los Pumas sea extranjero.



"No doy nombres por cuestión de respeto, porque hay gente con compromisos actuales y es necesario tener prudencia. Pero sí tenemos sobre la mesa cuatro entrenadores, cuatro proyectos de Argentina y de afuera. Con todos estamos hablando", le dijo Rodríguez a DIARIO DE CUYO.



De acuerdo al dirigente, apuestan a un técnico que trabaje al menos durante los próximos cinco años. "Pretendemos un head coach que además de ser capaz de armar y dirigir un equipo para los próximos compromisos y para el hito más importante en lo inmediato que es el Mundial de Japón 2019, también lidere un equipo y un proyecto rumbo al Mundial de Francia 2023. Y que también termine de insertar internacionalmente a Los Jaguares y supervise los otros seleccionados argentinos como Pumas XV, por ejemplo", agregó.



Tras la renuncia de Hourcade, en los medios especializados trascendió que quien más chances tiene de reemplazarlo es el actual entrenador de Los Jaguares, Mario Ledesma (y que Gonzalo Quesada pasaría a dirigir a la franquicia). El titular de la UAR no lo descartó, pero insistió en no dar nombres. "He leído lo mismo e incluso hasta con los integrantes de staff técnico. Pero no hemos cerrado nada aún y seguimos evaluando", apuntó.



Lo que sí tienen claro en la UAR es que no pueden seguir dilatando la elección. "Pretendemos que el nuevo técnico se haga cargo antes del Rugby Championship, que comenzará a mediados de agosto (Argentina abrirá ante Sudáfrica el día 18). Empieza una segunda parte del año con muchos compromisos para Los Pumas", expresó el sanjuanino.





>> Ellas, al Regional

La Unión Sanjuanina de Rugby anunció que Jockey y Huazihul serán los clubes que representarán a la provincia en el Torneo Regional de rugby femenino, que comenzará el 8 de julio y contará con tres fechas (la segunda será en agosto y la tercera en septiembre).



Por otro lado, el rugby femenino local finalizó su primera etapa del año con la consagración del Jockey Club (foto) como equipo campeón del Torneo Apertura, por lo que repitió la vuelta olímpica pues se había quedado con el Clausura 2017.