Un tiempo. Los Pumas se fueron ganando al entretiempo, pero los sudafricanos reaccionaron en el complemento y se llevaron la victoria.





En el debut de Los Pumas en el Rugby Championship y con Mario Ledesma como entrenador, el seleccionado argentino de rugby cayó ante los Springboks por 34 a 21, en Durban. El próximo partido en el certamen será el sábado que viene en Mendoza, donde ambos rivales volverán a encontrarse.



En la primera mitad, el conjunto argentino sufrió el asedio del local, que lo mantuvo buena parte de la etapa en campo propio, obligándolo a extremar las precauciones en defensa y en eso, Los Pumas estuvieron acertados. El equipo se esforzó, demostró velocidad para subir y orden de sus jugadores para reponerse y regresar a ponerse en juego, siempre disponibles para tacklear. Si bien los sudafricanos tuvieron el dominio del campo y de la pelota por varios minutos, la respuesta argentina siempre fue satisfactoria.



Dos tries por lado, los de Los Pumas llegaron producto de la concentración y buena ejecución en la faz ofensiva tras un line y maul y el otro, por la concentración defensiva y la buena gestión del contraataque que culminó con Pablo Matera (en su partido 50 con la camiseta de Los Pumas) en el ingoal . El pie de Nicolás Sánchez fue lo que les dio, a los conducidos por Mario Ledesma, la ventaja 14-10 al entretiempo.



En la segunda mitad, los Springboks fueron contundentes. Tres tries en los primeros doce minutos del complemento prácticamente sellaron el destino del encuentro. Aunque Los Pumas nunca cejaron en el esfuerzo de ir a buscar por todos lados y de todas formas, si bien el try de Moroni trajo incertidumbre en cómo podía cerrarse el match, llegó el último try de los locales que puso cifras definitivas.