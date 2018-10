Sin festejo. Los Pumas no pudieron dar otro golpe en el torneo, pese a ir ganando en buena parte del partido ante Australia.

Los Pumas no pudieron sostener la intensidad con la jugaron buena parte de partido y cayeron por 34-45 ante los Wallabies australianos, en un encuentro válido por la quinta y última jornada del Rugby Championship, que se disputó en el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta. Argentina ganaba 31 a 9, pero increíblemente se fue desmoronando y Australia lo dio vuelta para imponerse incluso con amplitud.



De esta manera, los australianos accedieron al tercer lugar de la clasificación final detrás de los campeones All Blacks neocelandeses, que sumó su tercer título consecutivo y el 16to de la historia desde 1996, y los Springboks sudafricanos.



Argentina no pudo sumar su tercer éxito tras sus resonantes victorias ante Sudáfrica de local y Australia como visitante en esta edición, mientras que los Wallabies consiguieron vengar la caía que había sufrido en Gold Coast.



Los tantos del conjunto local fueron convertidos por los ensayos de Matera, Boffelli, Orlando y González Iglesias más tres conversiones de Sánchez, una conversión y dos penales de González Iglesias.