El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, jugará en la madrugada de este sábado la revancha con los poderosos All Blacks, tras su impactante triunfo sobre los neozelandeses por 25 a 18, la semana pasada en Christchurch. El encuentro por la cuarta fecha del torneo Rugby Championship,se celebrará en el Waikato Stadium de la ciudad de Hamilton desde las 4.05 (hora de la Argentina), con televisación de ESPN y Star +.

Los Pumas derrotaron a los All Blacks por primera vez como visitantes, lo que les significó además lograr también por primera vez dos triunfos consecutivos en el certamen, en el que participan desde 2012. En caso de obtener el triunfo igualarían la racha de tres victorias en fila, que fue en el Mundial de Inglaterra 2015, en el que Argentina venció a los seleccionados de Georgia, Tonga y Namibia.

El entrenador del seleccionado argentino, el australiano Michael Cheika, ya había definido el equipo con cuatro modificaciones respecto al equipo que venció a los All Blacks el sábado anterior. Entre los forwards, el tercera línea Santiago Grondona reemplazará a Juan Martín González- autor del único try frente a los All Blacks-, y regresa el segunda línea Guido Petti, en lugar de Matías Alemanno.

Entre los tres cuartos, el medio scrum Tomas Cubelli ingresará por Gonzalo Bertranou y el wing Santiago Cordero lo hará por Lucio Cinti. En la primera línea estarán los pilares Joel Sclavi y Thomas Gallo junto al hooker y capitán Julián Montoya, la segunda línea estará conformada por Tomás Lavanini y Petti, mientras que en la tercera línea la integrarán Santiago Grondona, Marcos Kremer y el octavo Pablo Matera.

La pareja de medios estará comandada por Santiago Carreras y Cubelli, como wingers estarán Cordero y Emiliano Boffelli, Matías Moroni y Matías Orlando serán los centros y Juan Cruz Mallía repetirá como fullback.

El capitán Julián Montoya se refirió al partido revancha en distintos medios de prensa de Nueva Zelanda y recalcó que "el trabajo no ha finalizado, no podemos vivir del pasado y quedarnos con el triunfo del sábado anterior. Debemos sacar lo bueno y potenciarlo como es el caso de la defensa, pero debemos seguir mejorando en las formaciones fijas, ya que Nueva Zelanda fue superior".

Los Pumas deberán mantener la concentración y la disciplina, mejorar en el scrum y tacklear al mismo nivel que el sábado pasado para mantener las posibilidades de vencer nuevamente a los "hombres de negro". El partido frente a Nueva Zelanda podría ser aún más histórico ya que, en caso de lograr otro triunfo, Los Pumas podrían escalar del séptimo al cuarto puesto en el escalafón de la World Rugby.

Para saber más

Argentina y Australia encabezan las posiciones del Rugby Champhionship con 9 puntos, seguidos por Nueva Zelanda con 5 y Sudáfrica 4. A su vez, en las últimas dos fechas, Los Pumas se medirán con Sudáfrica: el 17 de septiembre en Vélez Sarsfield y el 24 en Durban.

Historial

34 Partidos tiene el historial entre ambos seleccionados. Nueva Zelanda ganó en 31 oportunidades, hubo un empate y la Argentina consiguió la victoria dos veces.

La presión la tiene el local

En Nueva Zelanda, donde el rugby es el deporte que genera pasión y se vive como el fútbol en Argentina, saben que los All Blacks tendrán que mejorar su nivel de juego y ser más punzantes y efectivos, ya que una segunda derrota consecutiva frente a Los Pumas podría marcar el fin del ciclo de Ian Foster al frente del seleccionado.

Para el choque de este sábado, Nueva Zelanda presentará el mismo equipo que perdió en Christchurch y en el banco de suplentes habrá figuras estelares como el segunda línea Brodie Retallick, el apertura Beauden Barrett, el ala Dalton Papali'i y el hooker Danes Coles.

Los All Blacks, en sus dos presentaciones antes del juego ante Los Pumas, jugaron en calidad de visitantes frente a Sudáfrica, los actuales campeones del mundo, y primero perdieron por 26-10, para luego recuperarse y ganar en la revancha por 35 a 23.