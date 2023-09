El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, realizó hoy su primer entrenamiento en el complejo deportivo Jean-Gaillardon-Les Salines de la ciudad de La Baule, Francia, de cara a su próximo debut en la Copa Mundial de Rugby 2023 ante el vigente subcampeón, Inglaterra, del sábado próximo.

El encuentro se disputará el sábado 9 de septiembre desde las 16 en el Stade Vélodrome de la ciudad de Marsella.



La práctica dirigida por el entrenador australiano Michael Cheika fue la primera en tierras francesa, con una duración de una hora, en la que los jugadores realizaron trabajos livianos dentro del campo de juego del complejo deportivo ubicado en las afueras de la ciudad de La Baule.



El seleccionado argentino llegó el viernes pasado a Francia procedente de Portugal, donde quedará concentrado en Ville de La Baule, cercana a la ciudad de Nantes y a 450 kilómetros de París.



El seleccionado argentino se entrenará desde el lunes próximo en las instalaciones de Baulois, el club de la ciudad.



En tanto, el jueves próximo el entrenador Ckeika dará a conocer la formación titular de Los Pumas para enfrentar al seleccionado de la "Rosa".



Ese mismo día, Los Pumas emprenderán el viaje a la ciudad de Marsella y quedarán alojados en el Hôtel Mercure Marseille Centre Vieux Port.



El viernes, Los Pumas realizarán el reconocimiento del campo de juego del Stade Vélodrome, escenario en el que se jugará el encuentro entre los seleccionados de Argentina e Inglaterra.



El domingo, Los Pumas emprenderán el regreso nuevamente a la ciudad de la Baule para continuar su preparación para su segundo compromiso frente al seleccionado de Samoa, programado el viernes 22 de setiembre a las 12,45 en la ciudad de Saint- Etienne.



Luego de la práctica, el entrenador Cheika, señaló en la red oficial de la UAR, "todos nuestros jugadores están listos para enfrentar a Inglaterra y mi foco está centrado en Los Pumas. A mi me interesa mi equipo más allá del rival".



"Estoy pensando como podemos mejorar día a día, venimos de una preparación para el Mundial sin muchas distracciones, con un muy buen trabajo, debemos enfocarnos en nuestro juego y tener en claro que es lo que necesitamos hacer", agregó.



Por su parte, el capitán de Los Pumas, el hooker Julián Montoya aseguró: "nosotros somos los que nos ponemos la camiseta y tenemos el privilegio de estar acá pero representamos a todo un país. Vamos a hacer todo lo posible para que estén muy orgullosos de nosotros".



En cuanto al debut en el Mundial de Francia 2023 frente al seleccionado de la "Rosa", Montoya, jugador de Leicester Tigers de Londres, afirmó: "me gusta verlo como un partido inaugural y punto. Obviamente es enfrentar a un rival poderoso como Inglaterra, juego contra un montón de ellos y al mismo tiempo ellos hoy no son mis compañeros de equipo".



"Vinimos a Francia para hacer nuestro Mundial de la mejor manera posible, confiando en lo que estamos haciendo nosotros hace varios meses", manifestó.



Finalmente, agregó que "todavía queda un montón tiempo y de cosas dónde podemos mejorar y afinar nuestro nivel de juego. Está bueno jugar contra ellos y me gusta".



Los seleccionados de Argentina e Inglaterra se enfrentaron en tres oportunidades en Mundiales de rugby, con éxitos de los británicos en 1995 (24-18), en 2011 (13-9) y en el 2019 (39-10).