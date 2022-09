El entrenador del seleccionado argentino de rugby, el australiano Michael Cheika, admitió ayer que Los Pumas fueron "superados en el juego y en el aspecto físico" por Nueva Zelanda, que se impuso con un contundente marcador de 53-3 en la cuarta fecha del Rugby Championship. En esa misma línea opinaron varios de los jugadores, que se mostraron autocríticos ante la cuarta mayor goleada en la historia que sufrieron Los Pumas: "Faltó carácter en la defensa", dijeron.

"El equipo falló en la defensa y en la batalla física y en esta clase de encuentros es una ventaja que no se puede dar. La consecuencia estuvo en el abultado resultado", asumió Cheika, para luego indicar que su función será ahora "levantar el nivel de juego y el aspecto anímico del equipo, que fue superado claramente".

"Nos faltó carácter en la defensa. El scrum y el maul lo mejoramos, pero el carácter que tuvimos la semana pasada ahora no lo tuvimos y a este nivel nos pasa lo que nos pasó", dijo el segunda línea Tomás Lavanini.

Por su parte, el capitán Julián Montoya hizo referencia a una cuestión de intensidad. "La diferencia en el marcador no es difícil de explicar. Tuvieron más intensidad que nosotros, dominaron el medio que era lo que nos propusimos hacer y no pudimos", explicó Julián Montoya.

En tanto, Tomás Lavanini apostó a mirar para adelante. "El desafío es ser bueno muchas veces, no ser bueno una vez y más o menos otra. Pero así como la semana pasada no éramos los mejores del mundo, ahora no somos los peores", expresó.

Los Pumas se enfrentarán ante Sudáfrica el 17 de septiembre en Vélez, y una semana más tarde jugarán en Durban.