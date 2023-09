El entrenador australiano del seleccionado argentino de rugby, Michael Cheika, confirmó hoy la formación titular de Los Pumas que se medirá el próximo sábado frente a Inglaterra, en el debut del Mundial de Francia 2023.



El encuentro, correspondiente a la zona D, se disputará el sábado desde las 16, en el Stade Vélodrome, de la ciudad de Marsella y será dirigido por el árbitro francés Mathieu Raynal..



Posteriormente, Los Pumas jugarán con su par de Samoa, el 22 de septiembre en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne; más tarde, contra el debutante Chile, el 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes, y finalmente con Japón, el 8 de octubre en ese mismo escenario.



El seleccionado de Los Pumas formará de la siguiente manera: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Marín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras; Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía.



El banco de suplentes estará integrado por: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Rodrigo Brun, Lautaro, Lautaro Bazán Vélez y Matías Moroni.



En la formación titular de Los Pumas para enfrentar al seleccionado de la "Rosa" la novedad más importante es el regreso de Matías Alemanno, recuperado de una lesión en su rodilla derecha que sufrió en el encuentro frente a Australia, por el Rugby Championship.



Además, integran como titulares nueve de los jugadores que más actuaron en los 17 test-matches que marcan el trayecto del australiano Cheika, como entrenador de Los Pumas.



El medio apertura cordobés Santiago Carreras y el tercera línea, Juan Martín González disputaron 16 partidos en este ciclo; los siguen con uno menos el medio scrum mendocino Gonzalo Bertranou, el tercera línea Pablo Matera y el wing Emiliano Boffelli.



Por su parte, el capitán y hooker Julián Montoya, los segunda línea Tomás Lavanini y Matías Alemanno participaron de 14 tests y el tercera línea, Marcos Kremer, con 13.



En la convocatoria de Cheika para el debut frente a Inglaterra, sobresalen entre los titulares y suplentes de diez de los catorce jugadores que fueron citados por primera vez para disputar una Copa del Mundo.



Los seis jugadores que debutarán desde el inicio son los tucumanos Thomas Gallo y Mateo Carreras, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Lucio Cinti.



Mientras que como suplentes estarán Joel Sclavi, Eduardo Bello, Pedro Rubiolo y Lautaro Bazán Vélez.



El dato llamativo es que el entrenador australiano convocó entre los suplentes cuatro forwards y dos centros, y en consecuencia no contará entre sus relevos con la pareja de medios.



Los Pumas llegan al Mundial de Francia con un equipo afianzado en todas sus líneas y con grandes posibilidades de ser uno de candidatos a finalizar entre los ochos mejores seleccionados.



Es significativa la llegada hace dos años y medio de Cheika a Los Pumas, quienes están sextos en el ranking mundial de la World Rugby y que elevará la vara respecto al Mundial de Japón 2019,en el que quedó eliminado en la fase clasificatoria.



El balance de los 14 partidos dirigidos por el australiano arroja un saldo de seis triunfos y ocho derrotas.



Los seleccionados de Argentina e Inglaterra se midieron en tres oportunidades en Mundiales de Rugby, con todos triunfos de los británicos, en 1995 (24-18), en el 2011 (13-9) y finalmente en el 2019 (39-10).



Los Pumas llegan como favoritos para el choque del próximo sábado contra Inglaterra, teniendo en cuenta que Cheika mantiene la base de jugadores con un grupo consolidado.



Una victoria frente a Inglaterra lo posicionaría entre los dos mejores clasificados y con grandes posibilidades de acceder a los cuartos de final.



Igualmente, Inglaterra no llega en su mejor momento ya que perdió cinco de sus últimos seis encuentros, con el condimento de que no podrá contar las dos primeras fechas con su capitán Owen Farrell y Billy Vunipola, ambos suspendidos y, además, padece las lesiones de Anthony Watson y Jack Van Poorvliet.



El seleccionado argentino no deberá confiarse igualmente con los contratiempos y bajas actuaciones del equipo de la "Rosa", ya que son una potencia mundial.



Ganaron el Mundial 2003 de Australia y una derrota dejaría a Los Pumas en una situación incómoda porque deberían derrotar a Samoa y Japón para acceder a la siguiente fase.



Por su parte, el entrenador del seleccionado inglés, Steve Borthwick, confirmó también el quince titular para el partido debut integrado por Freddie Steward, Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi, Elliot Daly, George Ford, Alex Mitchell, Ellis Genge, Jamie George, Dan Cole, Maro Itoje, Ollie Chessum, Courtney Lawes, Tom Curry y Ben Ear.



Los suplentes designados son Theo Dan, Joe Marler, Will Stuart, George Martin, Lewis Ludlam, Danny Care, Marcus Smith y Ollie Lawrence.