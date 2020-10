El seleccionado de la Argentina, Los Pumas, venció esta madrugada a Australia Rugby Selection por 19 a 15 (primer tiempo 0-10) en un partido amistoso que formó parte de la preparación para el debut en el Tres Naciones de Rugby, torneo a jugarse en Australia y en el que debutará el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda.



El partido se desarrolló en el TG Millner Sportsground de Sydney, a puertas cerradas. Un estadio que es propiedad del Eastwood Rugby Club, un equipo que compite en la Shute Shield, de la liga de esa ciudad.



Este fue el primer partido jugado por el equipo que dirige Mario Ledesma desde el triunfo ante Estados Unidos en el Mundial de Japón del año pasado, el 9 de octubre de 2019, por 47-17.



Australia Rugby Selection es un combinado de la unión de Sydney reforzado por jugadores de la franquicia Waratahs, que representaba a Australia en el Super Rugby que se celebraba antes de la pandemia de coronavirus.



Los puntos del equipo argentino se concretaron mediante tries de Joaquín Oviedo, Santiago Carreras y Francisco Gorrisen y dos conversiones de Domingo Miotti, mientras que para los australianos marcaron tries Len Ikitau, Tom Wright y Tepai Moeroa.



Como era de esperar, la falta de competencia se sintió y mucho en Los Pumas, especialmente en el primer tiempo en donde después de 10 primeros minutos en donde ejerció un cierto dominio paso a defender en sus 22 yardas. El dominio de los locales se plasmó en un 10-0 tras los 40 minutos iniciales, indicó A Pleno Rugby.



La falta de sincronización, fallas esperables en el scrum y en el manejo del balón fueron el común denominador en esa primera etapa, con buena nota en el line y el maul, El objetivo era precisamente ese, que sucedieran esas falencias para poder corregirlas antes del debut.



En el segundo tiempo todo cambió. Las variantes implementadas por Ledesma le dieron frescura al equipo, mayor potencia y el que debió defender fue Australia Selection que sufrió tres tries y dos conversiones en 13 minutos.



En ese panorama, el fullback Carreras fue figura, sobre todo en el ataque, y Los Pumas concretaron un triunfo, que permitirá seguir trabajando con el objetivo de llegar los mejor posible al debut y a las espera de que se sumen al equipo los 13 jugadores que llegaron de Europa y está culminado su cuarentena.



Rugby Australia Selection formó con Jack Maddocks; Tom Wright, Len Ikitau, Tepai Moeroa y James Ramm; Will Harrison y Jake Gordon; Isi Naisarani, Liam Wright y Lachlan Swinton; Trevor Hosea y Caderyn Neville; Jermaine Ainsley, Folau Fainga'a y Angus Bell.



Luego entraron Connal McInerney, Harry Johnson-Holmes, Vaauli Faamausili, Tom Hooper, Pete Samu, Joe Powell, Ben Donaldson, Alex Newsome, Josh Kemeny, Triston Reilly, David Porecki, Rob Valentini.



Por su parte Los Pumas lo hicieron con Santiago Carreras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallía y Emiliano Bofelli; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Rodrigo Bruni, Francisco Gorrissen y Santiago Grondona; Rodrigo Fernández Criado y Lucas Paulos; Juan Pablo Zeiss, Julián Montoya y Mayco Vivas.



Ingresaron después Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Medrano, Ignacio Calas, José Luis González, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz, Sebastián Cancelliere, Federico Wergzyn, Joaquín Oviedo, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra y Lucio Sordoni.