La Selección argentina de rugby M-20 no hizo pie en el duelo por el bronce de la Copa del Mundo de la categoría y sufrió una dura derrota ante Sudáfrica por 41-16.

Los Pumitas desperdiciaron muchas oportunidades para sumar con el pie y Sudáfrica respondió con tries, principalmente con el número 12 Pretorius como figura.

El primer tiempo tuvo a Los Pumitas dominando la posesión pero sin poder ingresar al ingoal, lo que generó que los Junior Springboks se envalentonaran y golpearan en los momentos justos.

La primera etapa finalizó 17-3 en favor de los africanos que anotaron a través de Mohamba y Abrahams. Mientras que el penal de Los Pumitas lo sumó Joaquín de la Vega Mendía.

La segunda etapa comenzó mejor para el elenco argentino que sumó dos tries rápidamente en manos de De la Vega y Carreras. Con el resultado 17-13 en favor de Sudáfrica parecía que Los Pumitas empezaban a entrar en partido. Además, a los 62' Roger metió un penal que le permitió dejar al seleccionado nacional debajo por la mínima diferencia; 17-16.

El equipo argentino no pudo sumar más con el pie. Con algunas patadas a los postes desperdiciadas (dos conversiones y tres penales por parte de De la Vega y dos penales -Priscianteli y Roger-) dejaron en el camino puntos que les hubiese permitido pasar al frente.

Sudáfrica sacó provecho de eso y logró un resultado más que abultado. Con los tries de Abrahams, van der Mescht y Pretorius, los visitantes lograron el 41-16 final. El equipo de argentino no logró hacer pie y sufrió una durísima caída. Así, finalizó cuarto en el Mundial M20.

Ficha del partido

Argentina: 1-Thomas Gallo, 2- Pablo Dimcheff, 3- Estanislao Carullo, 4- Manuel Bernstein, 5- Lucas Bur, 6- Jerónimo Gómez Vara, 7- Juan Martín González, 8- Bautista Pedemonte, 9- Gonzalo García (c), 10- Joaquín de la Vega Mendía, 11- Mateo Carreras, 12- Gerónimo Prisciantelli, 13- Tomás Acosta Pimentel, 14- Francisco Jorge, 15- Ignacio Mendy.

Ingresaron: Federico Parnás, Juan Cruz Pérez Rachel, Nicolás Roger, Ramiro Tallone, Rodrigo Isgró, Francisco Minervino, Mariano Muntaner y Francisco Coria.

Sudáfrica: 15 Vaughen Isaacs, 14 Angelo Davids, 13 David Kriel, 12 Rikus Pretorius, 11 Thaakir Abrahams, 10 David Coetzer, 9 Sanele Nohamba, 8 Phendulani Buthelezi (c), 7 Celimpilo Gumede, 6 Jaco Labuschagne, 5 Elrigh Louw, 4 JJ van der Mescht, 3 Asenathi Ntlabakanye, 2 Fezokuhle Mbatha, 1 Kudzwai Dube.

Ingresaron: Keagan Glade, Janko Swanepoel, Thabiso Mdletshe, Jaden Hendrikse, Dylan Richardson, Dameon Venter, Dian Bleuler

Puntos en el PT: 2' Try de Nohamba conv. por él mismo (SAF); 18' Penal de De la Vega Mendía (LP); 26' Penal de Nohamba (SAF); 28' Try de Abrahams conv. por Nohamba (SAF)

Resultado parcial: Los Pumitas 3-17 Sudáfrica

Puntos en el ST: 1' Try de De la Vega Mendía (LP); 4' Try de Carreras conv. por De la Vega Mendía (LP); 17' Penal de Roger (LP); 22' Try de Abrahams conv. por Nohamba (SAF); 31' Try de van der Mescht conv. por Nohamba (SAF); 38' Try de Hendrikse conv. por Hendrikse (SAF).