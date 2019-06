En una actuación loable, que conjugó atrevimiento en ataque con justeza defensiva, el seleccionado argentino de menores de 20 años derrotó a Francia 47-26 y logró el objetivo de meterse en semifinales del Mundial Juvenil de Rosario al terminar primero en el Grupo A.

Desde que IRB/World Rugby impulsó el actual formato en 2008, es la tercera vez que los Pumitas logran meterse entre los cuatro mejores. En Sudáfrica 2012 llegaron hasta el cuarto puesto y en Inglaterra 2016 escalaron hasta el tercer puesto.

Un marco espectacular con 6000 espectadores en el Hipódromo Independencia vibró con los tackles de Juan Pablo Castro, los quiebres de Mateo Carreras, la potencia de Thomas Gallo y la puntería de Joaquín de la Vega. En las tribunas, Mario Ledesma, Nicolás Fernández Miranda, Martín Gaitán, Agustín Pichot y Gonzalo Longo, entre otras figuras destacadas, dijeron presente.

Los Pumitas necesitaban ganar por la mayor diferencia posible. Pese a que terminaron los dos con 11 puntos, la victoria entre sí les dio el pase a los argentinos. A pesar de la buena diferencia inicial, Francia se acercó al inicio del segundo tiempo y puso en jaque la clasificación, pero el equipo de José Pellicena respondió con aplomo.

Los Pumitas basaron la victoria en una gran labor defensiva, tackleando a destajo, haciendo retroceder a Francia y recuperando innumerables pelotas en el ruck. En ataque, tuvieron atrevimiento y precisión para anotar cinco tries y alcanzar el punto bonus necesario.

Los tres primeros tries fueron jugadas que nacieron en el campo propio, lo que da cuenta del atrevimiento de estos chicos. El primero fue una tremenda corrida de más de 50 metros de Thomas Gallo, ¡un pilar! Esa jugada tuvo doble premio, ya que en la acción el tercera línea francés Sacha Zegueur tackleó en el cuello a De la Vega y vio la roja.

Los dos siguientes hay que anotárselos a Carreras, el jugador más desequilibrante de los Pumitas en el certamen. Con dos quiebres en los que combinó velocidad y potencia, favoreció las conquistas de Gonzalo García y Juan Martín González.

Esta última llegó enseguida de que fuera expulsado Rodrigo Isgro, también por un tackle alto, con lo que quedaron 14 vs. 14. La sanción no alteró la concentración del equipo, que recuperó una pelota en defensa y desde allí llegó al tercer try. Francia descontó cuando jugaba con uno más por la amonestación de Lucas Bur, pero los Pumitas cerraron en gran forma aprovechando una jugada de line-out y maul, que rubricó Pablo Dimcheff para irse al descanso 34-7 arriba.

Francia cambió un tercio del equipo y empezó a jugársela de todos lados y así en 12 minutos consiguió dos tries y se acercó (37-21). Para peor, los Pumitas desperdiciaron tres oportunidades claras de marcar.

Francia estaba a sólo dos tries de sumar dos puntos bonus y eliminar a la Argentina, pero empezó a mostrar signos de cansancio y a tomar malas decisiones. En un intento de salir jugando de su propio campo, perdió la pelota y Castro marcó el try que, con 10 por jugar, dio tranquilidad.

El rival en las semifinales del lunes a las 13 se conocerá al término de Nueva Zelanda vs. Sudáfrica y Australia vs. Inglaterra, que jugaban a continuación.

Argentina-Francia

Argentina 47: Ignacio Mendy; Rodrigo Isgro, Juan Pablo Castro (c), Gerónimo Prisciantelli y Mateo Carreras; Joaquín de la Vega y Gonzalo García; Juan Martín González, Bautista Pedemonte y Juan Cruz Pérez Rachel; Lucas Bur y Manuel Burnstein; Francisco Coria, Pablo Dimcheff y Thomas Gallo.

Entrenador: José Pellicena.

Cambios: ST Estanislao Carullo por Coria; 4m, Francisco Minvervino por Gallo y Parnas por González; 12, Nicolás Roger por De la Vega; 23, Joaquín Pellandini por García; 25, Mariano Muntaner por Dimcheff y Marcos Moneta por Carreras; 31, Ramiro Tallone por Bernstein;

Suplentes: Francisco Calandra, Agustín Toth, Jerónimo Gómez Vara, Federico Parnas, Francisco Jorge, Tomás Acosta Pimentel.

Francia 26: Alexandre De Nardi; Vincent Pinto, Arthur Vincent, Julien Delbouis y Matthis Lebel; Louis Carbonel y Quentin Delord; Sacha Zegueur, Thibault Hamonou y Loi¨c Hocquet; Killian Geraci y Gauthier Maravat; Paul Mallez, Rayne Barka y Jean-Baptiste Gros.

Cambios: ST Jordan Joseph por Hocquet, Donovan Taofifenua por De Nardi y Florent Vanverberghe por Geraci; 7m, Alex Burin por Mallez y Giorgi Beria por Gros; 14, Mathieu Smaili por Vincent; 22, Mathieu Hirigoyen por Hamonou; 31, The´o Lachaud por Barka.

Suplentes: Eli Eglaine, Le´o Coly, Antoine Zedghar y Ethan Dumortier.

PT: 2 y 24m, penales de De la Vega (A); 11, 13, 21 y 41, goles de De la Vega por tries de Gallo, García, González y Dimcheff (A); 27, gol de Carbonel por try de Delord (A).

Amonestado: 26m, Bur (A).

Expulsados: 10m, Zegueur (F); 18, Isgró (A).

ST: 4 y 13m, goles de Carbonel por tries de Joseph y Taofifenua (F); 8, penal de De la Vega (A); 21, penal de Roger (A); 30, gol de Roger por try de Castro (A); 35, try de Lebel (F).