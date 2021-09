Fueron dos días únicos para la familia Quiroga. Los hermanos Mauricio y Gabriel dejaron bien representado a San Juan, mientras que el pequeño Bautista, pudo hacer su debut con apenas 10 años. “Estoy muy contento, estar de nuevo en el podio es una alegría enorme. Después de arrancar un año con lesiones o por alguna u otra cosa no podía estar adelante, pero ahora corriendo en San Juan había que dejar todo y por suerte se dio de la mejor manera: estar en casa es especial”, expresó Mauricio quien fue segundo en la R3 Cup. El sanjuanino explicó como se dio su carrera: “Sabíamos que teníamos un ritmo un poco mejor al resto del grupo, intentamos atacar en las últimas vueltas pero el líder ya había hecho una diferencia buena. Ahora vamos a seguir trabajando, nos está faltando un poco de velocidad final y en éste autódromo eso se siente mucho. Ahora vamos a San Nicolás que es un circuito un poco más corto, vamos a intentar ir por la victoria”, manifestó.



Por su parte, su hermano Gabriel, quien compitió en la Súper Stock 600, había ganado su categoría pero después una sanción lo dejó en el segundo lugar, de igual manera el sanjuanino manifestó su alegría: “Estamos felices porque en la GP2 largamos últimos porque no pudimos clasificar el jueves, pero salimos con la mente tranquila, pudimos ir avanzando rápido en la pista y pude quedarme con el 1, pero lamentablemente parece que me fui ancho en una curva y después me recargaron con segundos y terminé en el segundo lugar. Igual me voy contento porque hice récord en pista y nos da muchas ganas para seguir trabajando”, manifestó. Gabriel manifestó su orgullo por poder correr en San Juan y además por recibir los elogios del resto de los competidores por el Circuito San Juan Villicum: “Están todos enamorados de nuestro autódromo, es el mejor del país y siempre todos quieren venir. Da mucho orgullo”.

Hoy, intensa actividad en El Villicum



Por el SuperTC2000 la actividad comenazará a las 8 con la primera tanda de seteo de motores, a las 10,35 será el entrenamiento y la clasificación a las 14.50. La Carrera Clasificatoria se largará a las 17.20. La Fiat Competizione tendrá entrenamientos a las 9, a las 12.15 clasificación y final a las 15.25. La Fórmula Renault 2.0 tendrá un entrenamiento a las 9:55, la clasificación a las 14:10, y la Súper Q se llevará a cabo a las 14.30. La Carrera 1 se correrá a las 16.30 horas.