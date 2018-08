En suspenso. La fecha pasada tuvo la reedición de la final del torneo de Invierno entre Alianza y Desamparados, pero mañana podría haber paro. Se decide esta jornada.

El plazo final es las 20 de hoy. Los árbitros nucleados en SADRA-San Juan han dejado más que firme su postura respecto de cobrar la totalidad de la deuda que mantiene la Liga Sanjuanina de Fútbol con ellos, llegando a los 300 mil pesos, comprendiendo 5 fechas ya atrasadas de la Primera A y de la Primera B más el 80% del Torneo de Seniors que culminó en mayo último. Los jueces elevaron su inquietud al consejo directivo de la Liga Sanjuanina y eso motivó que se generaran varias reuniones buscando soluciones para el tema. Así, Fabián Vera -titular de SADRA- y el tesorero Pedro Campos se juntaron en el transcurso de esta semana y llegaron a una primera opción de salida con la propuesta de pagar ahora 100 mil pesos y luego cancelar el resto. Esa propuesta inicial fue desestimada por los jueces y apareció en la mesa de negociaciones otra opción de pagar 200 mil ahora y el saldo la semana próxima pero los árbitros tampoco la aceptaron. Quieren que les paguen los 300 mil pesos juntos y que la deuda quede saldada. Así, en esa postura esperarán hasta las 20 de hoy para definir si dirigen o no.



Vera, representante de los árbitros en San Juan, fue más que claro en el tema: "Los árbitros ya no quieren más deudas. Hace 5 fechas de los torneos de Primera A y de Primera B que no se pagan y a eso hay que sumarle el 80% del Torneo de Seniors que se jugó hasta mayo y nunca lo cancelaron. Nos reunimos con Campos, nos hicieron las propuestas y los chicos no aceptaron pagos parciales. Quieren que se salde la totalidad porque ya antes hemos vivido situaciones así, con pagos parciales y deudas que siguen. Esperemos que se resuelva porque nadie quiere complicar a nadie pero hay situaciones complicadas entre los colegas que no tienen cómo trasladarse a dirigir, por ejemplo".



Ahora, la pelota parece tenerla la Liga Sanjuanina de Fútbol que, apoyada en los subsidios de la Secretaría de Deportes, intentará cerrar un tema que puede paralizar el fútbol de San Juan.





Futsal y Damas

La actividad del Fútbol Femenino, Inferiores y el Futsal será absolutamente normal ya que los cargos arbitrales se pagan previo a cada uno de los partidos por lo que no se ha generado deuda con los jueces en estas categorías del fútbol sanjuanino.