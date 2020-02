Paciente. El capitán de Desamparados Leandro De Muner dijo que buscarán revertir la serie y el presente. Confía en poder plasmar el juego que venía mostrando el equipo en un estadio que ofrece espacios.Mientras el arquero de Peñarol Carlos Biasotti sabe que si bien dieron un paso ganando la ida, quedan 90 minutos que serán vitales. El Bohemio consiguió ante Sportivo el primer triunfo del año y mañana irá por el segundo.

Falta un día. Sí, poco más de 24 horas para conocer al equipo sanjuanino que se medirá ante Newell"s Old Boys. La Copa Argentina tendrá mañana por la noche un duelo atrapante en el Estadio del Bicentenario que protagonizarán Peñarol y Desamparados y que hoy lo tiene clasificando al Bohemio tras haber ganado la ida por 1 a 0. Ayer, Carlos Biasotti, capitán del Bohemio, y Leandro De Muner, mandamás de Sportivo, palpitaron el cruce.

El arquero Biasotti, un guerrero de mil batallas bajo los tres palos de Peñarol fue cauto al analizar el encuentro, dijo que si bien llegan con una mínima ventaja, no habrá que confiarse: "Creo que llegamos bien porque el triunfo del otro día nos renovó la confianza, no se nos venían dando los resultados pero ese día el triunfo nos renovó la motivación, igual ojo, no hay que confiarse, no nos creemos adentro. Tendremos que hacer un gran partido", expresó el sanjuanino que llega con la ventaja de haber cumplido fecha libre en el Federal el fin de semana que pasó.

Distinta es la situación de Desamparados, que encarará mañana su tercer encuentro en siete días y con dos derrotas a sus espaldas. Es que tras la caída con el Bohemio, antenoche volvió a perder de local pero ante Juventud Unida. Su capitán De Muner, espera mañana retornar al Desamparados del inicio de año: "Queremos revertir la serie, la ventaja es mínima y ojalá que podamos revertirla, sería un envión motivacional muy grande para encarar nuestro objetivo en el Federal. Ojalá que la derrota del domingo no tenga injerencia el miércoles, no hicimos las cosas bien y la pagamos caro. Pero ni antes éramos los mejores, ni ahora somos los peores", comentó el volante central.

Quien gane mañana por la noche se meterá en la Fase Final de la Copa y eso para los dos tiene un plus extra. Peñarol porque nunca llegó a esta instancia: "Sería muy lindo. El hecho de enfrentar a un equipo grande y de Primera sería una enorme motivación. No quiero imaginarme eso, prefiero pensar primero en Desamparados", afirmó Biasotti. Para Desamparados sería la segunda vez en su historia, pues ya lo hizo ante Gimnasia de La Plata en el 2012: "Siempre es lindo tener roce con equipos así, pero creo que sería mucho más importante el envión anímico que agarraríamos si logramos clasificar", sostuvo.