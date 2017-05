Ricardo Centurión tiene restricción perimetral para acercarse a su ex Melisa Tozzi, quien lo denunció por violencia de género. Además de la amenaza que recibió por parte de la madre del futbolista, ella mostró chats íntimos en los que el jugador de Boca reconoce haberla agredido.

En una primera tanda, hablan de un ojo de ella, que fue violentado por el mediocampista.

Centurión: "¿El ojito cómo está? ¿Mejoró?"

Tozzi: "En mi casa. Está verde. Pero bueno..."

Centurión: "Pero bueno. Ya está, que no pase más".

Tozzi: "Ya está amor, no quiero pelear más".

Centurión: "Perfecto".

Tozzi: "Solo te pido que antes de mandarte alguna pienses en nuestros proyectos. En el bebé que queremos".

Centurión: "Si amor. Te amo. Estoy ilusionado".

Tozzi: "Yo solo quiero que estemos bien. Verte feliz".

En una segunda tanda, él le pide encarecidamente hablar, pero ella ya no quiere saber más nada, justificándose en agresiones sufridas.

Centurión: "Estuve afuera, llamame, me baño y voy amor".

Tozzi: "No me digas amor".

Centurión: "Dejame abierto que estoy yendo".

Tozzi: "Sos lo peor que me pasó en la vida. La cara con moretones, los dientes astillados. No sos capaz de llevarme a un dentista. ¿Tan mala mina soy para merecer un tipo como vos? Nunca te dejé morir. Ya no sé ni que escribirte porque todo es al pedo. Estoy sentada en la vereda como una idiota llorando la c... de tu madre".