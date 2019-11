Hace años que colgó los botines, pero es tan fuerte el vínculo con el fútbol que nunca se alejó. Mariano "Petinato" Nuñez, quien supo vestir camisetas como Del Bono, Unión, Villa Obrera y Desamparados, entre otros, decidió inclinarse por transmitir sus experiencias y sobre todo fomentar los valores, por eso creó una Escuelita de fútbol infantil y hace ocho años que encontró en los más pequeños su cable a tierra. Por las tardes, en la placita del Bº Rivadavia Norte comienza la acción. Allí, pequeños de entre 4 y 12 años se reúnen para darle rienda suelta a la pasión por la redonda. "Es muy lindo dirigir a los chicos, aprendo de ellos todos los días. Siento que son mi cable a tierra. Creo que fue lo mejor que pude hacer para seguir ligado al fútbol, con ellos es distinto porque no todo pasa por la competencia, sino que trato que se diviertan y sumen valores que es lo más importante", afirmó el ullunero quien a sus 41 años no colgó del todo los botines: los días sábados juega para el equipo del Bº Cabildo.



Si bien expresó que se alejó de las canchas, sigue la campaña de Desamparados. "No voy a la cancha seguido pero sigo la campaña y como hincha me molesta mucho ver a Sportivo así. Espero que el triunfo del domingo pasado sirva para cortar de lleno esa racha", comentó. Ya metiendose más de lleno en la elección del "Deportista del Año 2019", "Petinato" se despachó en elogios para Alan Cantero, jugador de Peñarol. "Fue clave en el ascenso del Peñarol y esta categoría que no es fácil, le está sentando de la mejor manera. Es pibe todavía pero tiene mérito de sobra para ganar este gran premio que es un clásico cada cierre de año y que motiva a todos los deportistas sanjuaninos", explicó.



Sus elegidos: Atletismo: Leiva; Automovilismo: Della Motta; Básquet: Cabañas; Boxeo: E. Fernández; C. de Aventura/Triatlon: Medard; Ciclismo: N. Tivani; Fútbol Departamental: Celán; F. Local: G. Narváez; F. Nacional: A. Cantero; Futsal: G. Olivarez; Golf: V. Bustos; Hipismo: I. Turcumán; Hockey s/césped: Bugallo; Hockey s/patines fem.: Agudo; Hockey s/patines masc.: J. García; Motociclismo: N. García Turesso; MTB/BMX: G. Molina; Natación: Mulet; Rugby: J.P. Castro; Tenis: R. Guardia; Voley: Lima; Gran DT: Bove; Equipo del año: Peñarol.