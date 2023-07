Todavía con varios meses por delante para arrancar la temporada de ciclismo de ruta, los equipos sanjuaninos viajaron a la provincia de Mendoza donde el fin de semana arrancó la temporada de "Criterium y Pista 2023". Los ciclistas representantes de equipos sanjuaninos dominaron, quedándose con cuatro de los cinco primeros puestos de la competencia que contó con la organización de la Asociación Ciclista Mendocina.

Facundo Ambrossi ciclista mendocino que está estrenándose con el equipo "Chimbas Te Quiero" se queedó con la victoria en Elite y en Sub 23, segundo fue su compañero de equipo Darío Álvarez. En tanto que tercero completó el mendocino Iván Escudero, de Guaymallén. Cuarto y quinto también fueron ocupados por sanjuaninos: Gerardo Tivani y Washington Roberto. El ex Agrupación Virgen de Fátima vistió los colores de "Fuerza Activa" y fue cuarto, mientras que Washington Roberto, del equipo Municipalidad de Pocito completó el top five.

La prueba desarrollada el domingo tuvo lugar en Guaymallén. La concentración fue en la localidad ‘"Aldea La Primavera" y desde allí el pelotón compitió en un circuito callejero de 10 kilómetros al que giraron varias vueltas según la categoría.