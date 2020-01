Los integrantes del equipo belga Deceuninck Quick Step encaran el descenso desde el Dique Punta Negra por la Ruta 12. Las seis escuadras de la primera categoría mundial entrenaron ayer por la mañana.

La actividad deportiva de los conjuntos de la categoría World Tour, máxima del profesionalismo mundial, se inició ayer por la mañana. A primera hora arribaron a la provincia las movilidades que trasladaban las bicicletas y en una tarea contrarreloj los mecánicos armaron las máquinas para que, sobre las 11 de la mañana salieran a rodar los integrantes del BORA-hansgroe, el Deceuninck Quick Step y el UAE Emirates. Posteriormente, casi al mediodía, lo hicieron los integrantes del Cofidis, Israel Star Up Nation y Movistar.

Tras descansar del viaje de casi un día, que los deposito en San Juan en la tarde del lunes, los entrenadores no dejaron pasar tiempo y ayer salieron a rodar para ir aclimatando los físicos a la temperatura sanjuanina. Todos venían de entrenar en Europa en climas que no superaban los 10 grados y obligados a ir muy arropados, cosa que no ocurre en Sudamérica por lo que se los vió muy tranquilos estirando sus piernas para seguir mejorando su forma física para encarar la competencia.

Llegó la máxima estrella

El carismático Sagan

El ex triple campeón mundial acaparó todas las miradas y los saludos de los aficionados que lo recibieron ayer.

Llegó ayer a las 16 vía Mendoza al hotel donde se aloja su equipo y se apropió de todas las miradas, las palmadas y los saludos de los aficionados sanjuaninos con los que se cruzó. El ciclista eslovaco Peter Sagan, ex triple campeón mundial de ruta y siete veces (récord) ganador de la malla de la regularidad del Tour de Francia fue recibido cariñosamente por Manuela Baca (foto), una niña de ocho años hija de una sanjuanina y de padre eslovaco quien le hizo entrega de una remera que diseño especialmente para regalarsela en ella se ve la cara del corredor sobre un fondo que tiene las banderas argentina y eslovaca.

Quien dará su nombre a la prueba participativa que se llevará a cabo el jueves 30 de enero "Gran Fondo Sagan" tuvo tiempo para atender los requerimientos de la organización que ayer realizó un trabajo de filmaciones y fotografías para apuntalar las transmisiones televisivas que esparcirán las imágenes de la Vuelta por el mundo, tanto las que van por señal satelital o de cable, como el streaming que se difunde por Internet.