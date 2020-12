Como todos los años, UFC preparó un especial de fin de año y armó un listado con lo mejor de lo sucedido en 2020. Entre lo más destacado sobresalen los cinco mejores nocauts seleccionados por la compañía de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo que decidió que sean sus millones de seguidores los que emitan el voto final.

Cody Garbrandt, Joaquin Buckley, Khaos Williams y Kevin Holland son los hombres que buscan quedarse con el premio al mejor KO, pero para eso deberán aguardar que el público decida mediante el voto en el sitio oficial de UFC, o también en las páginas de Twitter y Facebook.

Vale aclarar que estos desenlaces de combate fueron seleccionados no sólo por su brutalidad, sino además por la técnica requerida para poder lograrlos. Es por eso que muchos de los esperados para ingresar en este listado no fueron incluidos, ya que el sangriento nivel de los golpes no fue tenido en cuenta.

Esa pelea ocurrió en octubre y a su término en las redes de las principales figuras de la UFC explotaron ante esta acción. “Wow, acabamos de presenciar el mejor KO de 2020”, escribió Justin Gaethje, quien le ganó el título interino de peso ligero a Tony Ferguson en mayo. “¡Ese movimiento!”, se sumó el africano Israel Adesanya, propietario del campeonato de peso mediano que revalidó contra Paulo Costa. “Qué nocaut”, dijo Mallory Martin.

“Quiero decir que he visto algo de mierda en MMA, ¡pero puede que sea el nocaut más loco de todos! ¡El tipo tiene algo de dinero extra en camino!”, opinó Daniel Cormier, ex campeón de peso pesado. “Eso fue tan salvaje”, señaló la peleadora Tatiana Suárez. Varios exigieron que le den el bono de 50 mil dólares que la UFC entrega.

Otro de los favoritos por el público es el de Cody Garbrandt a Raphael Assuncao, en junio en Las Vegas. Cuando restaba un segundo para la finalización del segundo asalto el estadounidense le propinó a su contrincante un inesperado derechazo al mentón que le permitió ganar la pelea.

En los próximos días UFC debería anunciar al ganador.