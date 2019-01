El planteo de los equipos sanjuaninos es ese: ganar protagonismo en las fugas para que sus camisetas se luzcan ante los ojos de todo el mundo y después en el final intentar meter a sus sprinters en el embalaje final, caso contrario que sus candidatos no pierdan tiempos. Eso cumplieron a la perfección los tres candidatos de los continentales locales: Laureano Rosas de Mardan, Ricardo Escuela de la Agrupación Virgen de Fátima y Daniel Díaz, de la Municipalidad de Pocito.



Escuela hizo mayor mérito entrando 7mo en la etapa y así lo analizó: "Vamos al ritmo de los World Tour y tratando de recuperar porque mañana se viene una etapa donde se pueden sacar diferencias. En el sprint venia bien ubicado, tenia piernas y aceleré, creo que tampoco hace falta tener tan buen equipo para entrar en la definición".



En tanto que Dani Díaz, analizó la etapa y se mostró conforme: "El balance es bueno porque no perdimos tiempos y metimos a gente en la fuga. Los europeos manejan la carrera y se va al ritmo de ellos, hay momentos en los que se viaja muy despacio pero cuando meten ritmo hay que acelerar. Creo que la etapa de Punta Negra será clave la ultima subida porque esa será la que haga mella, por eso será importante llegar bien a ese ultimo ascenso que será el definitivo", contó el salteño que supo ganar el Tour de San Luis.



Mientras que para Rosas el balance también resultó bastante bueno, el florense, sprinter por naturaleza pero también buen escalador y contrarrelojista, decidió no arriesgar en el embalaje final pensando en la etapa de hoy y las que vendrán: "Hay formas y formas de correr, para mi no sirve de nada terminar en el top ten porque se arriesga y se desgasta demasiado ante los mejores embaladores del mundo, yo en particular le apunto a ir pasando el día a día sin perder tiempos tratando de apuntarle a lo más alto que se pueda. No hay que desesperarse, la Vuelta es larga y hoy era una prueba para ver como estábamos para encarar la semana", manifestó quien supo ganar la Vuelta tres veces y se ilusiona con dar el golpe ante los World Tour.

Mérito propio. El barrealino de la Agrupación expresó que se sentía bien, aceleró y entró en el top ten.

Aprobado. El salteño Dani Díaz es la carta fuerte de los pocitanos y llegó con el tiempo del pelotón. Dijo que hoy será una etapa para marcar diferencias.