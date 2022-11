Pudo sonreír Darío Giuliani al final del partido. Pero en buena parte del juego mostró gesto adusto, pensando, repensando y aplicando estrategias para vencer al férreo sistema de defensa italiano. "Los equipos de élite ya no juegan así, tan cerrado, de cuadrado-rombo y de un tremendo desgaste físico en sus jugadoras. Reconozco que es un arma legal y muy buena, pero hace mucho que ese hockey no se usa. Nos costó muchísimo porque tardamos en meter la bocha; eso nos complicó", expresó el entrenador argentino al analizar la victoria de Las Águilas sobre Italia.

"Italia le había jugado de la misma manera a España en el Mundial anterior y pensé que ya no iba a utilizar este sistema de cuadro-rombo, de cerrarse atrás y depender de una arquera que atajó 10-12 disparos al arco. Nos ha costado mucho este partido porque no tuvimos la frialdad ni la capacidad de romper antes el marcador. Y para colmo, en el primer contragolpe nos metieron un gol. Por eso, aunque no creo que debamos afrontar más partidos de este tipo, tenemos cosas por mejorar", añadió el entrenador sanjuanino.

A su vez, Giuliani se mostró satisfecho por haber debutado con triunfo en el partido más difícil del grupo. "La idea es que en el paso a paso del campeonato nos vayamos soltando y ganando en tranquilidad. Hubo una evolución en el partido y en las distintas formaciones; además siempre evaluamos quién entró mejor o más tranquila y eso servirá para más adelante. Reconozco que somos el equipo a vencer en la zona", apuntó.