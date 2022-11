32 propuestas en cancha, 16 partidos, un par de grandes sorpresas y la vigencia de los grandes de siempre. Síntesis de la primera rueda del Mundial de Qatar que dejó para el análisis un mosaico de candidaturas que a partir de hoy tendrán que confirmarse en cancha cuando comience la decisiva segunda jornada en cada uno de los 8 grupos de la Fase Clasificatoria.

España, Inglaterra, Francia por el lado europeo, Brasil por el sector americano encabezan el lote de los que arrancaron como se esperaba: ganando, goleando y rindiendo. Un escalón más abajo, sin convencer del todo pero ganando, se anotaron Bélgica, Suiza, Países Bajos y Portugal con el plus de tener ya los tres primeros puntos adentro y con el panorama para mejorar sin la urgencia de tener que ganar o ganar. En un tercer escalón se metieron seleccionados como Uruguay, Croacia y Dinamarca que comenzaron sin poder ganar, pero tampoco perdieron. Y en este orden descendente de los que defraudaron aparecen favoritos de siempre como Alemania y Argentina que cayeron feo en sus debuts y ahora, con la presión de una victoria para poder seguir, tendrán que mejorar sin tiempo ni margen de maniobra.

Los que sí cumplieron, lo hicieron con goles y una sólida producción. España no tuvo piedad de Costa Rica, Inglaterra no dudó ante Irán y Francia no perdonó ante Australia para meterse en el podio de los que más poder de gol mostraron. Entre los tres convirtieron 17 goles, dejando más que claro que tienen argumentos de sobra para estar en la pelea grande de siempre. Brasil, pese al corto 2-0 sobre Serbia, mostró juego, ambiciones y rendimiento como para anotarse también en este primer lote. Ahora, con tres puntos ya adentro, este cuarteto irá en busca de su clasificación: España siendo juez de Alemania, Inglaterra contra Estados Unidos, Francia ante Dinamarca y Brasil con Suiza.

En el segundo lote que dividió la primera fecha de Qatar aparecen selecciones como Bélgica, Suiza, Países Bajos y Portugal que si bien ganaron en sus debuts, quedaron en deuda desde lo funcional. A los belgas, les costó demasiado la generosa propuesta de Canadá, a Suiza lo incomodó Camerún, Países Bajos debió exigirse al máximo contra Senegal y para Portugal, con Cristiano y todo, Ghana fue más que complejo. Pero ganaron, tienen tres puntos y ahora, clasificar depende de ellos mismos ante Croacia, Brasil, Ecuador y Corea del Sur, respectivamente.

España terminó siendo el más goleador de la primera fecha con el 7-0 sobre el pobre Costa Rica

En el tercer escalón debutante, un trío que no pudo ganar pero que no perdió. Uruguay, Croacia y Dinamarca comenzaron con empates pero les quedó el crédito abierto. La Celeste no le encontró la vuelta al orden de Corea, los croatas chocaron con el duro esquema de Marruecos y lo daneses no supieron resolver el formato de Túnez. En la segunda, Uruguay jugará contra Portugal, mientras que Croacia se las verá contra Canadá y Dinamarca se cruzará contra Francia. El último lote lo componen los que quedaron en deuda hasta consigo mismos y ahí, dolorosamente, se anota Argentina con la sorpresiva caída ante Arabia Saudita, sin respuestas anímicas ni futbolísticas. Ahora, contra México se jugará el resto, sabiendo que otra derrota será doloroso regreso al país. En la misma línea, Alemania terminó siendo noticia y no por ganar. Lo atendió el orden de Japón y lo dejó más que desacomodado para buscar su lugar ante el poderoso España. Sin respuestas, con todos los cuestionamientos posibles, Alemania sabe que el Mundial puede terminarse este domingo.

Inglaterra mostró poder de gol después del resultado abrumador sobre Irán en su estreno

Pasó el primer capítulo de la película en Qatar y el juego, mostró a los de siempre como siempre. Los favoritos confirmando sus aspiraciones, los que quieren llegar asomándose y los que están en deuda, con la obligación de mejorar.