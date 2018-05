Sampaoli dio el listado preliminar para el Mundial, y si bien deberá deja al margen a 12 futbolistas, ayer se comprobó que es una continuidad del proceso anterior porque los nombres son los mismos de siempre. Claro que esta vez se sumaron los que el hincha pidió a más no poder como para meterse a los argentinos en el bolsillo. Y ahí entran los casos de Franco Armani, Lautaro Martínez, Cristian Pavón y hasta Mauro Icardi, pero que nada indica que estarán en Rusia.



Mirar ayer la lista fue repetir nombres, con el interesante agregado de futbolistas que, por peso propio en el último semestre, se merecen un lugar porque son hoy los que "no están contaminados", y que son el nexo para comenzar a olvidar las tres finales perdidas en entre Mundial y Copa América. Y ahí es donde Centurión, Tagliafico (el mejor lateral izquierdo), Pablo Pérez, Meza, Pavón, Icardi y Martínez se dirimen por estar. A ellos se les podría sumar Rodrigo Battaglia, la sorpresa de este listado, ya que el volante del Sporting Lisboa es un desconocido para la mayoría de los argentinos.



El resto son figuritas repetidas, incluso varios con portación de apellido como único aval, porque Funes Mori y Rojo no han jugado mucho en sus clubes. Similar el caso de los arqueros Romero y Cavallero, que a su vez no brindan toda la seguridad.



El resto sigue siendo Messi y su pandilla. Que es positivo si se analiza que son los jugadores con los que Lio, la única carta ganadora, se siente cómodo. Pero el mundial no es un "picadito" con amigos y si bien los 44 millones de argentinos tenemos nuestro equipo ideal, hay que esperar que en el corte definitivo del lunes, Sampaoli elija por juego, presente, desempeño, vocación y no por apellido. Aunque en Rusia se verá la absoluta verdad.