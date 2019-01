Tras cuatro etapas disputadas y un día de descanso, muchos corredores todavía sueñan con la victoria absoluta en la 37º edición de la Vuelta a San Juan. De hecho, 15 ciclistas están en menos de 1 minuto en la clasificación general. Este viernes, El Colorado se presenta como juez de paz de la carrera y de allí saldrá probablemente el vencedor, aunque también las bonificaciones podrían jugar un papel decisivo en las dos últimas jornadas.

El Colorado es un puerto de primera categoría y 14,4 Km de ascenso que salva un desnivel de 665 metros. Antes, además, se ascenderán otros tres puertos: uno de tercera (Villicum) y dos de segunda (Talacasto y Las Crucecitas), lo que significa que los ciclistas se pasarán gran parte del día subiendo.

La altitud, puesto que la meta se encuentra a 2.565 metros sobre el nivel del mar, puede pasar tanta o más factura que la dureza del último ascenso, por lo que normalmente los corredores sudamericanos quizás lleven ventaja al estar más acostumbrados -viven en altitud- y mejor aclimatados.

Aunque no es un escalador puro, en la forma que ha demostrado hasta ahora no sería de extrañar que Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) también luchara mañana por el triunfo. Pero el equipo UAE Emirates, que tiene a Fernando Gaviria y Valerio Conti segundo y tercero de la general, intentará desplazar al galo de la primera posición. Si Gaviria aguantara además con los mejores, tendría luego las bonificaciones de los dos últimos días a su favor, de ahí que el pronóstico no sea fácil.

También Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), la joven 'perla' belga, tiene opciones aunque podría estar supeditado a Alaphilippe, pero los ataques desde lejos podrían ser de Winner Anacona (Movistar), Laureano Rosas (Asociación Civil Mardan), Óscar Sevilla (Medellín) y Nairo Quintana (Movistar). Por el momento, sin embargo, es Alaphilippe el líder y quien lleva la ventaja.