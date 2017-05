TOM DUMOLIN



Team Sunweb (ganador)





‘¡Es una locura que haya conseguido ganar el Giro! Ha sido un día muy estresante. Casí no podía mantener la calma. Afortunadamente tenía buenas piernas y fui a fondo. No quería saber los tiempos intermedios que estaba logrando ni lo de los rivales. Mi director deportivo sólo tenía que decirme que no tomara riesgos durante todo el recorrido. Al llegar a la línea de meta me dijo que había ganado, pero cuando miraba a la pantalla del televisor vi que sólo tenía 3 segundos de ventaja y me preocupé. Por suerte, eran referencias de otros puntos intermedios. ¡Al final todo salió bien y ahora estoy en la luna!’



NAIRO QUINTANA



Movistar Team (segundo)



‘Un podio no es para decepcionarse. No somos máquinas para hacer todo como uno se plantea antes de una carrera, y no todas las veces se recoge premio cuando haces un trabajo grande. Al contrario: estamos contentos, satisfechos. Lo mejor sin duda fue el gran trabajo de equipo, a quienes les estoy enormemente agradecido. No sabemos si se podría haber hecho mejor o peor, pero estamos en el podio, que es lo importante. Dumoulin no era el rival principal y sin embargo nos acabó batiendo a todos. Fue muy fuerte en las cronos, supo resistir en montaña y merece este triunfo’.