Especialistas. William Durán, Gonzalo Páez, Daniel Barilari y Martín Díaz, al mando de Rolando Vargas y Andrés Sastriques, son los autores de que hoy el césped del Bicentenario luzca de la mejor manera.

El césped del Estadio del Bicentenario luce como un billar. En esa alfombra verde jugará este viernes Lionel Messi quien junto a la Selección argentina de fútbol enfrentará a Nicaragua previo a disputar la Copa América en Brasil. Pero para que el césped del coloso sanjuanino luzca en esas condiciones fue vital la tarea que durante los 365 días del año realizan ellos: William Durán, Gonzalo Páez, Daniel Barilari y Martín Díaz, quienes son "los padres de la criatura" y que siempre están en el anonimato.



Seguramente en los medios nacionales e internacionales cuando se hable del excelente estado del campo de juego, nadie se acordará de ellos. Pero igual para el cuarteto de cancheros eso significará haber hecho bien su trabajo. Esa labor es una tarea muy especial para ellos, por lo menos así lo toman desde que comenzaron allá por el 2011 cuando se inauguró el Bicentenario pocitano. Antes del 2011 sus vidas se repartían entre "changas" de albañilería y trabajos que nada tenían que ver con la jardinería, por eso los cuatro comenzaron en su nueva tarea sin conocimientos en el tema pero entre capacitaciones al mando de Gerardo Albornoz (el mandamás de los campos de juego de AFA), y clínicas en Buenos Aires, adquirieron conocimientos que hoy quedan a la vista cuando el Bicentenario junto al predio de AFA en Ezeiza, la cancha de River y el Malvinas Argentinas de Mendoza, son catalogados como los mejores campos a nivel nacional.



Al mando de Rolando Vargas, el encargado del Bicentenario, y de Andrés Sastriques, quien cumple la función de director de control operativo, el campo de juego se atiende durante todo el año, por más que no tenga actividad. No importa que sea día domingo o feriado. Incluso el resembrado que se realizó con miras a este partido del seleccionado, se hizo el Jueves Santo. Ese día se echaron los mil kilos de semilla en la cancha principal y al día siguiente, el Viernes Santo, se resembró la cancha auxiliar donde mañana se entrenará Nicaragua. De ahí en más se trabaja en sobreturno para que el "bebé mimado" llegue en las mejores condiciones. "Ayudó mucho el buen clima porque no tuvimos grandes heladas. A los cuatro días de haber resembrado ya tuvimos la semilla germinada. A los 10 días ya le hicimos el primer corte pero antes también le dimos de comer", contó Vargas refiriéndose al fertilizante que se le echó para endurecer la corona.



El pronostico indica probabilidad de lluvias para este viernes, pero eso no ocasionará problemas gracias a las buenas condiciones que hoy tiene y al drenaje. Se cuenta con un sistema de drenaje con cañerías que están un metro bajo tierra y que desembocan en un caño mayor, el agua que entre allí luego será extraída hacia el exterior con máquinas de bombeo. "Este césped tiene Ray grass y una buena cobertura de Bermuda que es el césped que está entrelazado y que logra que el jugador cuando corra con el césped mojado no se resbale y que no saque un champón", explicaron.



Ayer fue día de corte y hoy será el turno de comenzar a pintar la cancha para que este viernes cuando Messi y compañía se despidan allí, su trabajo apruebe con el número que usará Lionel en su camiseta. "Es un desafío preparar la cancha para que juegue el mejor del mundo. Se va mostrar al mundo y si nadie se acuerda de nosotros no interesa, lo importante es haber hecho bien la tarea", aseguraron los impulsores de que la alfombra pocitana el viernes por la noche se luzca ante el mundo.



Mucha actividad. Durante los 365 días se le realizan diversas actividad al césped: fertilizar, arreglar, reparar o cubrirlo con una tela térmica para que el frío no lo afecte. "No se descansa ni un solo día", comentaron.

Junto a los mejores



Los cancheros del Bicentenario contaron que están en contacto por medio de un grupo de Whatsapp con cancheros de los mejores estadios del mundo como Barcelona y Sevilla, además de los trabajadores de los estadios de River, Boca, Newell's, Rosario Central, por ejemplo. +Allí aprendemos todo el tiempo, hace poco nos comentaron de un producto que se usó en el último Mundial y nosotros lo pedimos, siempre tratamos de estar al nivel de los otros establecimientos'.

SEMILLA



2.000



Los kilos de Ray Grass con las que se resembraron las dos canchas del Bicentenario. La cancha principal y la auxiliar donde se entrenará mañana Nicaragua. La semilla se mandó a pedir a Estados Unidos y es la utilizada en los mejores estadios del mundo como el mítico Camp Nou. Es exigido para los partidos de seleccionados.

Messi-Suárez, la novedad de ayer



El crack rosarino Lionel Messi compartió ataque con el delantero de River Matías Suárez en la práctica que realizó el seleccionado argentino de fútbol. En el equipo en que Messi y Suárez compartieron ataque, Scaloni probó también con Milton Casco como lateral derecho y con un doble cinco de Guido Pizarro (convocado a última hora por la lesión de Exequiel Palacios) y Leandro Paredes, con Giovani Lo Celso y Ángel Di María por los costados. Los once fueron: Franco Armani; Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Lo Celso, Pizarro, Paredes y Di María; Messi y Suárez. Del otro lado, en una de las canchas del predio de la AFA en Ezeiza, estuvieron Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Juan Foyth, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Paulo Dybala, Guido Rodríguez, Roberto Pereyra y Rodrigo de Paul; Lautaro Martínez y Sergio "Kun" Agüero. Después, los futbolistas llegaron a Cañuelas al predio "La Dolfina", el campo del polista Adolfo Cambiaso. Luego de compartir un almuerzo y un distendido momento, pegaron la vuelta. La Selección llegará a San Juan mañana pasadas las 19 horas.