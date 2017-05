Expectativa. Es lo que despertaron Los Pumas en el público sanjuanino desde que se anunció el encuentro en la provincia. San Juan volverá a ser sede de un evento internacional y es un buen motivo para que todo el mundo amante de la guinda se dé cita en Pocito.



Cada vez falta menos. San Juan, que tendrá el lujito de ser sede del encuentro entre los seleccionados mayores de rugby de Argentina e Inglaterra el próximo 24 de junio en el Estadio del Bicentenario, ya comienza a tener más novedades. Ayer, los entrenadores de ambas selecciones confirmaron sus convocados para afrontar la ventana internacional que los tendrá primero en tierras sanjuaninas.



Por el lado de Los Pumas su entrenador Daniel Hourcade no dio sorpresas en la lista del plantel que luego de San Juan jugará una semana después en Santa Fe y después en Jujuy. Mientras que el entrenador del seleccionado inglés, Eddie Jones, no podrá contar con varios de sus titulares, que serán parte de los British Lions en su periplo por Nueva Zelanda.



Es por eso que habrá 16 debutantes. Más allá de las ausencias, el “Equipo de la Rosa” vendrá a jugar lo dos test con un plantel muy competitivo en el que se destacan el fullback Mike Brown, el apertura George Ford, el medioscrum Danny Care y el capitán Dylan Hartley. El seleccionado de Inglaterra integrará el grupo C del Mundial de Rugby Japón 2019 junto a sus pares de Argentina, Francia, África 1 y el ganador del repechaje.



LOS ELEGIDOS POR HOURCADE



Los jugadores que serán locales en San Juan son: Forwards: Matías Alemanno, Felipe Arregui, Rodrigo Báez, Agustín Creevy (c), Santiago García Botta, Ramiro Herrera, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Benjamín Macome, Pablo Matera, Julían Montoya, Lucas Noguera, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Enrique Pieretto, Leonardo Senatore y Nahuel Tetaz Chaparro. Backs: Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Santiago Cordero, Jerónimo de la Fuente, Bautista Ezcurra, Santiago González Iglesias, Juan Martín Hernández, Martín Landajo, Manuel Montero, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Nicolás Sánchez y Joaquín Tuculet.



LA NÓMINA DE JONES

​​​​​​​

Forwards: Don Armand, Will Collier, Ben Curry, Tom Curry, Charlie Ewels, Ellis Genge, Dylan Hartley, Nathan Hughes, Nick Isiekwe, Joe Launchbury, Matt Mullan, Chris Robshaw, Nick Schonert, Tommy Taylor, Sam Underhill, Harry Williams, Mark Wilson. Backs: Mike Brown, Danny Care, Joe Cokanasiga, Ollie Devoto, Nathan Earle, George Ford, Piers Francis, Sam James, Alex Lozowski, Harry Mallinder, Jack Maunder, Jonny May, Henry Slade, Denny Solomona, Marland Yarde.



Puros jaguares

El plantel de Los Pumas está integrado por todos los jugadores de la franquicia argentina Los Jaguares, que participa del torneo Súper Rugby, junto a los clubes del hemisferio Sur y de Japón. La lista tiene como dato saliente los regresos de Tomás Lavanini y el tucumano Nahuel Tetaz Chaparro, recuperados de sus lesiones, y Benjamín Macome, quien vuelve tras un año.