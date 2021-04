La Conmebol celebró este viernes el sorteo de una nueva edición de la Copa Sudamericana en Asunción de Paraguay, con Independiente, Talleres de Córdoba, Rosario Central, Newell's, Arsenal y Lanús, que comenzará el 21 de abril y finalizará en noviembre con fecha a confirmar.



Además, San Lorenzo se sumará en el caso de caer contra Santos de Brasil por la fase 3 de la Libertadores, en un duelo que lo tiene 3 a 1 abajo en la ida y la semana que viene jugará en Brasilia el partido de vuelta.



Para esta edición, la Sudamericana cambió su formato de enfrentamientos individuales y optó por una fase de grupos y solamente el primero pasará a los octavos de final, donde se cruzarán contra los terceros de cada zona de la Libertadores.



En el caso de Independiente, bicampeón de la competición (2010 y 2017), chocará en el grupo B con Bahía (Brasil), Guabirá (Bolivia) y Uruguay 1 (Peñarol o Cerro Largo).



Además, Lanús, actual subcampeón y que dio la vuelta olímpica en 2013, se topará en el grupo H con La Equidad (Colombia), Aragua (Venezuela) e Independiente del Valle (Ecuador)/Gremio (Brasil), estos dos últimos todavía no jugaron su mano a mano en la Libertadores.



A su vez, Rosario Central, que regresó luego de tres años, compartirá el A con Huachipato (Chile), 12 de Octubre (Paraguay) y el perdedor de San Lorenzo y Santos.



La fase de grupos de la Sudamericana será disputada por los clasificados de Argentina (6), Brasil (6), los cuatro equipos perdedores de la Fase 3 de la Copa Libertadores y los 16 clasificados de la primera fase en curso entre equipos de un mismo país.



Las fechas de disputa son las siguientes: grupos (del 21 de abril al 26 de mayo); octavos de final (14 y 21 de julio); cuartos de final (11 y 18 de agosto), semifinales (22 y 29 de septiembre) y final única (en noviembre sin fecha ni sede a designar).



Los estadios argentinos postulantes para albergar la definición son los mismos que los de la Libertadores, con excepción del Kempes, que fue sede de la última edición.



De los argentinos ya conquistaron el título Independiente (2010 y 2017), Arsenal (1) y Lanús (2013), que perdió la final de la pasada edición contra Defensa y Justicia.



-Todos los grupos-



Grupo A: Rosario Central, Huachipato (Chile), 12 de Octubre (Paraguay) y San Lorenzo/Santos (Brasil).



Grupo B: Independiente, Bahía (Brasil), Guabirá (Bolivia) y Uruguay 1 (Peñarol o Cerro Largo).



Grupo C: Jorge Wilstermann (Bolivia), Arsenal, Ceará (Brasil) y Bolívar (Bolivia)/Junior (Colombia).



Grupo D: Athletico Paranaense (Brasil), Melgar (Perú), Aucas (Ecuador) y Metropolitano (Venezuela).



Grupo E: Corinthians (Brasil), Sport Huancayo (Perú), River Plate (Paraguay) y Uruguay 2 (Montevideo City o Fénix).



Grupo F: Newell's Old Boys, Palestino (Chile), Atlético Goianiense (Brasil) y Libertad (Paraguay)/Atlético Nacional (Colombia).



Grupo G: Emelec (Ecuador), Deportes Tolima (Colombia), Talleres de Córdoba y Bragantino (Brasil).



Grupo H: Lanús, La Equidad (Colombia), Aragua (Venezuela) y Independiente del Valle (Ecuador)/Gremio (Brasil).