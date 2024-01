Si bien es cierto, no siempre el ascenso al Alto del Colorado definió la historia de la general en la Vuelta a San Juan; en la mayoría de los casos seleccionó al grupo de candidatos. En este Grand Prix, que tiene el formato, pero no el nombre de la mítica carrera que puso a San Juan en la elite del ciclismo americano y mundial; se disputará el tramo que lleva al pelotón hasta el promontorio que marca el límite entre Ullum e Iglesia (NR: la carrera no entra a Iglesia, por lo que, agregando Jáchal, Valle Fértil y Calingasta, son cuatro los Departamentos que no visita esta competencia).

En esta ocasión la carrera se largará desde Albardón, luego de dar un giro al tradicional trazado albardonero compuesto por calles Sarmiento, La Laja, Nacional, Franchini y Ruta 40; el gusano multicolor pondrá proa al Norte, para encarar como primer obstáculo el ascenso al Villicum, para luego -por Ruta 40- transitar hasta la vieja estación de Talacasto, donde girará hacia el Oeste, por Ruta 436, hasta en el derivador (que lleva a Calingasta) empalmar con Ruta 139 y encarar los últimos 30 kilómetros de una ascenso constante, hasta que en las ruinas de Hualilán se empina en 4 kilómetros finales donde los más fuertes muestran su estirpe.