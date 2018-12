Histórico. Juan posa con sus padres a minutos de haber obtenido el oro junto a la selección de básquetbol 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El vuelo de San Juan a Buenos Aires partía a las 7 de la mañana de ayer desde el aeropuerto de Las Chacritas. Por eso, Juan Hierrezuelo prácticamente no paró en las 15 horas en las que estuvo en San Juan en donde se consagró como "Deportista del Año". Se bajó del avión y pasó directo al colegio. Es que sus compromisos con la Selección le impidieron poder cursar el Sexto Año de la Secundaria con normalidad y debió rendir todas las materias libre. Ayer era el turno de rendir Filosofía, materia que el sanjuanino había preparado de la mejor manera: "Me falta la nota pero confío que me fue bien", contó entre risas ayer. Debido a eso, Juan deberá pasar Navidad en la Capital Federal, ya que el 26 y 27 debe rendir las dos últimas materias que le quedan. Después de eso, el 28 emprenderá viaje a San Juan para pasar Año Nuevo en la provincia y disfrutar al máximo sus cortas vacaciones, pues el 3 de enero ya debe estar en San Lorenzo para comenzar con la pretemporada. "Serán cinco días en San Juan que voy aprovechar lo mejor que pueda. Fue un año largo, donde nunca paré, pero hay que trabajar muy bien apuntándole a los próximos objetivos que tenemos", aseguró Hierrezuelo.

Una postal. Junto a su papá y su hermanita, Juan posa tras ganar en los JJOO. La pequeña nació en Buenos Aires porque la familia se mudó para acompañarlo.



Sus pilares. Sus padres y hermanas representan todo en la vida de Juan Hierrezuelo. Cuando San Lorenzo lo fichó, su familia también se mudó a la Capital Federal para acompañarlo.