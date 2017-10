Es, sin dudas, el partido más esperado para los sanjuaninos en el Federal "A'. Por la 7ma fecha del certamen, este jueves desde las 21,30 horas, Desamparados recibirá a Unión de Villa Krause en la primera edición del clásico sanjuanino en esta temporada. Andrés Rotundo, volante de Desamparados y Emmanuel Reinoso, delantero del Azul, palpitan la previa del encuentro que los cruzará con sus ex equipos.

Andrés Rotundo, Desamparados.



Los dos saben de la importancia del encuentro. Solo dos puntos los separan entre sí en la tabla de la Zona "2' que es liderada por Gimnasia de Mendoza (12). Sportivo (11) viene entonado tras ganarle a Gutiérrez de visitante, mientras que Unión (9), empató de local ante Aconquija. "Es un partido clave porque se puede partir la tabla. Si bien todavía falta mucho, tenemos la ilusión de hacernos fuerte de local por eso la premisa es ganar, no queda otra', afirmó el uruguayo Rotundo que por primera vez enfrentará al Azul.



"Para nosotros también es importante ganar. Queremos recuperar los puntos que no pudimos sumar el sábado jugando de local. Sabemos que es duro porque es una zona muy pareja. Algunos pensaban que no íbamos a estar en la pelea y hoy por hoy estamos en zona de clasificación', contó Reinoso, autor del gol que le dio el ascenso a la B Nacional al Víbora en el 2011 y ahora vistiendo los colores de Unión. Para el delantero será su primera vez en Puyuta, ya que antes enfrentó a Sportivo jugando para Maipú pero esa vez lo hizo en el Bicentenario. "Sabemos que los clásicos no se juegan, se ganan. Tuve un lindo paso por Sportivo pero ahora toca defender otra camiseta y voy con todas las ganas para sacar un buen resultado', contó el mendocino.



Mientras que Rotundo sabe bien que en las últimas temporadas, Unión marcó amplio dominio en los cruces ante Sportivo, por eso ahora de este lado de la vereda, buscará romper ese karma: "Ahora que estamos varios de este lado, lógico que queremos ganar con esta camiseta y romper con ese historial. La semana previa se vive especial, con mucha ansiedad. Estos son los partidos lindos para jugar'. El uruguayo agregó cual será la propuesta: "Tenemos que asumir el rol protagónico, presionar arriba, controlar la pelota, venimos mejorando en eso en los últimos partidos, esperemos el jueves poder plasmarlo. Debemos tener la frialdad necesaria, son partidos que se juegan con mucha pierna fuerte y con las pulsaciones muy altas'. Del otro lado, Reinoso coincidió que la posesión de la pelota será clave: "Sportivo tiene un plantel largo y con mucha experiencia, pero nosotros también tenemos un plantel parecido que trata de jugar buen fútbol. La clave va a estar en la mitad de la cancha, el equipo que trate de tener mayor tiempo la pelota puede sacar ventaja'.

Por último los dos se entusiasmaron con ganar ante su ex equipo. "Estamos esperanzados que podemos ganar. Creo que vamos encontrando la identidad y el clásico llega en el momento justo', contó Rotundo y Reinoso se ilusionó con marcar un gol: "Ojalá me toque convertir, lógicamente que no lo gritaría alocadamente por respeto', manifestó.



Ya se palpita. El jueves por la noche en Puyuta habrá clásico y con eso, también hay una buena propuesta de espectáculo.

Emanuel Reinoso, Unión.



Karma azul para el Víbora



En los últimos tiempos, Unión domina ampliamente el historial ante Sportivo, ya sea jugando en Villa Krause, en Puyuta o en el Bicentenario. En el Federal "A', el Azul está invicto con un triunfo y tres empates en el año anterior. El último triunfo de Desamparados ante Unión, fue el 8 de noviembre del 2013 donde el Víbora se impuso en Puyuta (2-1). Sí, hace casi cuatro años que Sportivo no logra ganarle a su clásico rival. En esta campaña el Víbora se armó para ser candidato y si bien todavía no logra plasmarlo de lleno, sabe que de ganarle al de Villa Krause habrá dado un buen paso. Aunque claro Unión, con un presupuesto mucho menor, buscará dar el batacazo en Puyuta.

En Puyuta, sólo hinchas locales





Desamparados, que disputará su segundo encuentro en el remodelado Serpentario, tenía la intención de poder recibir este jueves a los hinchas de Unión, algo que finalmente no se podrá dar. Norberto Molina, presidente de Sportivo explicó que "las ganas de poder contar con público de Unión estaban, pero es imposible porque nos exigían que debíamos trasladar la localía al Bicentenario y eso es imposible, es una lástima'.



Las entradas mantendrán los mismos precios: General 80, Damas, jubilados y menores: 60, Platea Baja: 250, Platea Baja Damas, jubilados y menores: 170; Platea Alta: 300, Platea Alta damas, jubilados y menores: 250. Las mismas se pondrán en venta hoy en Puyuta desde las 17 y hasta las 21 y mañana en ese mismo horario. El jueves la venta arrancará a las 9,30 y se extenderá hasta el inicio del encuentro que contará con terna arbitral sanjuanina: Emanuel Ejarque, Nelson Leiva y Gabriel González.