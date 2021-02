El Covid-19 sigue ocasionando pérdidas irreparables en el mundo y ayer le tocó a una gloria del fútbol argentino. Leopoldo Jacinto Luque campeón, goleador implacable y de temple gigante, falleció ayer a los 71 años a causa de coronavirus en una clínica de Mendoza. El exfutbolista dejó un paso imborrable en el fútbol argentino con goles memorables en el seleccionado argentino, con el que fue campeón del Mundo en 1978, en River Plate y Unión de Santa Fe; entre otros.



En San Juan entre tantas de sus visitas y de las entrevistas que brindó a DIARIO DE CUYO, siempre defendió al fútbol del interior. La última entrevista a este medio fue en septiembre de 2016. Fue en Caucete cuando llegó integrando el cuerpo técnico de "cazatalentos" de River justo a las tierras de Zacarías Morán, el caucetero que se formó en el club de Nuñez. En la nota titulada "La vigencia de una gloria", Luque hacía referencia a la importancia del fútbol del Interior, es decir al denominado "potrero", donde surgen talentos que al no ser descubiertos con el tiempo quedan en el olvido. "Siempre es bueno venir al fútbol del interior. Esa es la idea, recorrer los pueblos, los potreros, los lugares donde hay miles chicos con sueños de ser profesionales, pero ojo que no hablo desde lo económico, sino por las ganas de ser ídolos", manifestó el campeón.



El ex delantero y campeón mundial con el seleccionado argentino falleció en la clínica de Cuyo, en Mendoza, donde estaba internado desde el 4 de enero pasado a causa de la Covid-19. Estaba en terapia intensiva, adonde llegó tras haber contraído la Covid-19, un cuadro que se complicó por su condición de paciente de alto riesgo, con patologías cardíacas y diabetes. Hasta el viernes pasado estaba con parámetros normales y se había decidido despertarlo paulatinamente. Sin embargo, sufrió una arritmia y los médicos tuvieron que volver a dormirlo. El ex campeón sufrió ayer un paro cardíaco, del que fue recuperado por los profesionales de la salud que lo asistieron pero el daño era irreversible a nivel neurológico y no soportó el cuadro general, por lo cual falleció por la tarde.



Luque nació en la ciudad de Santa Fe el 3 de mayo de 1949 e inició su carrera en Unión en 1965. Entre sus logros mas resonantes, consiguió el ascenso con Unión de Santa Fe a Primera en 1974 y pasó a ser figura en el River de Ángel Labruna. Con el Millonario se cansó de conseguir títulos hasta que llegó el llamado de la selección cuando Menotti lo convocó para el Mundial de 1978 y Luque aportó lo suyo. Ese campeonato representó su mayor alegría futbolística pero sufrió una pérdida ya que entremedio su hermano falleció en un accidente de tránsito.



Falleció Luque. El mundo del fútbol lo recordará como el goleador de bigotes, cordial, de buen trato y de espíritu luchador hasta el último día de su vida.