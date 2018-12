Los cuatro ciclistas que pueden igualar una marca que tiene casi siete décadas. Adrián Richeze, Darío Díaz, Ricardo Escuela y Nicolás Naranjo son los "clasicómanos" actuales que sumando una victoria más en dos de las tres históricas que quedan (Doble Media Agua y Mendoza-San Juan) igualarán lo conseguido por Salvador Ortega en 1949.

En 1949 Salvador Ortega ganó la Doble Calingasta y completó un círculo único que desde entonces ningún ciclista pudo igualar. Ganó las cuatro competencias clásicas del ciclismo local. Entre ellas se incluyó una edición especial, la primera de la Doble Difunta Correa, corrida en 1947 en reemplazo de "la Calingasta" que ese año no se hizo porque una tormenta provocó una crecida que dejó inhabilitada la Ruta 12. Don Salvador, figura emblemática de Pocito, aparte de las dos citadas había ganado la Doble Media Agua (1940, 46, 47, 48) y la Mendoza-San Juan de 1948.

Con la instauración definitiva de "la Difunta" a partir de 1960, adquirió mayor relevancia lo conseguido por Ortega, quien a sus 94 años se dio el gusto de festejar con los integrantes de la agrupación ciclista que lleva su nombre los 70 años de la victoria en la Difunta Correa, haciendo una visita al santuario.

Ortega, ganador de todas, no es el que más clásicas ganó. Junto a Marcelo Riveros, también con siete, escolta a Roberto Bernard que se impuso en ocho. Claro que Bernard dividió sus victorias en cuatro Doble Difunta Correa (1975, 76, 78 y 81) y cuatro Doble Media Agua (1975, 80, 81 y 83).

En la actual temporada de ciclismo hay cuatro corredores que pueden igualar lo conseguido por Ortega, hace 69 años. Están a sólo una competencia de lograrlo. Tres pertenecen a la Agrupación Virgen de Fátima y uno a la Asociación Mardan. Ricardo Escuela, Nicolás Naranjo y Adrián Richeze son los piqueteros que están agazapados para dar el zarpazo. Lo mismo que Darío Díaz, ahora defendiendo los colores del equipo naranja de la ONG.

De este cuarteto parten con ventaja Richeze y Escuela, porque la Doble Media Agua tiene fecha de disputa anterior, en el calendario, que la Mendoza-San Juan. Ambas carreras del Club Ciclista Independiente, que este fin de semana organizará la II Vuelta a Sarmiento.

El 20 de enero, como cita previa a la 37º Vuelta Internacional a San Juan, se correrá la Doble Media Agua. Mientras que la Mendoza-San Juan, carrera que deben ganar Díaz y Naranjo, tiene fecha para el 10 de marzo, como penúltima competencia de la actual temporada.

Y, si bien parece que la posibilidad está al alcance de la mano de cualquiera de los cuatro aspirantes a la corona de Ortega, por cómo se han dado las circunstancias no es tarea fácil. Aparte, como dicen los ciclistas, "hay que estar en su día", hay muchos factores que influyen. El propio imprevisto del deporte, donde un desperfecto mecánico o una rodada dan por tierra con cualquier aspiración. Si no basta con mirar desde cuándo Díaz y Escuela están en situación de dulce espera. El catamarqueño ganó su última, de las cuatro "Calingasta", en 2011, con el atenuante que en varias temporadas no corrió en San Juan. El barrealino lleva cinco temporadas al acecho desde que ganó su primera Difunta Correa en 2013. Repitió la clásica del Alvear en 2016, pero no pudo con las Doble Media Agua corridas desde entonces.

Los cuatro saben que inscribir su nombre en la clásica que les falta es grabarlo con letras de oro en la historia grande del ciclismo sanjuanino y harán lo imposible por lograrlo.

A las cuatro se agregó "la Doble Chepes", la clásica moderna.

Los cuatro fantásticos

Darío Díaz es el único que no ha ganado la Doble Chepes, considerada la clásica moderna. Este es el detalle de victorias de cada uno:

DARÍO DÍAZ 6 (le falta la Mendoza-San Juan): Ha ganado la Doble Calingasta 2005, 06, 08, 11; Doble Difunta Correa 2007 y la Doble Media Agua 2008.

RICARDO ESCUELA 5 (debe ganar la Doble Media Agua): Mendoza-San Juan 2004; Doble Calingasta 2012; Doble Chepes 2012 y Doble Difunta Correa 2013 y 16.

NICOLÁS NARANJO 4 (sólo le queda la Mendoza-San Juan): Doble Media Agua 2016.

Doble Chepes 2016. Homenaje Doble Calingasta 2017. Doble Difunta Correa 2018.