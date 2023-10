Todavía está latente el recuerdo de aquellas tardes cuando los tres hermanos, en compañía de papá Pablo o de mamá Isabel, llegaban desde el barrio Kennedy en Santa Lucía, hasta la cancha de San Martín. Todavía están latentes esos recuerdos de los tres corriendo atrás de una pelota vistiendo la camiseta verdinegra desde niños. El destino del fútbol después los separó por caminos distintos pero el 2023 los juntó en San Juan. Se trata de los hermanos Jofré: Pablo (33), Rodrigo (32) y Lucas (27), quienes se reparten entre Desamparados y Colón Junior, equipos que casualmente compartirán zona en el Regional Amateur.

Reunidos para DIARIO DE CUYO en su casa sobre calle Lautaro, a metros de la cancha de San Martín, los hermanos palpitaron lo que se viene donde los clubes que representarán se armaron buscando el mismo objetivo: pelear uno de los cuatro ascensos al Federal "A". Pablo y Lucas jugarán en Desamparados, mientras que Rodrigo lo hará en Colón, club que prácticamente ya lo adoptó como propio.

A los tres, además de la sangre y de la posición en la cancha, los une una característica que los describe a la perfección: la ambición. Pablo, más conocido como el "Peca", es el mayor. El Peca viene de tener un gran presente en San Martín de Mendoza en el Federal "A" donde anotó tres goles. El regreso para él tiene su lado especial, primero porque buscará revancha después del descenso y además porque ya en el ocaso de su carrera, cumplirá el sueño de jugar junto a su hermano Lucas, más conocido como "Tuta".

De menor a mayor: Lucas "Tuta", Rodrigo "Chori" y Pablo "Peca" Jofré en su casa, en pleno corazón de Concepción, donde acunan sus sueños de ascenso con Sportivo y Colón.

"Estoy muy contento porque la alegría es doble, feliz por volver a Sportivo, un club que siento como mi casa, y además porque puedo jugar con mi hermano que era un deseo que teníamos hace mucho tiempo, faltó el Chori pero en algún momento seguro lo cumpliremos", abrió el Peca y agregó: "Tuve un gran año en San Martín de Mendoza, creo que encontré mi mejor versión", manifestó quien en el Chacarero estuvo jugando como volante interno.

El mayor de los hermanos ya comenzó a explicarle a su hermano menor lo que representa Desamparados: "Hemos hablado de lo que representa este club, la pasión que tiene la gente, lo que significa estar en uno de los clubes más grandes de San Juan. Es un orgullo poder volver a vestir la camiseta de Sportivo", expresó el Peca quien se sumará a los entrenamientos este viernes donde buscará también tomarse revancha de lo que pasó el año anterior: "Todavía me queda una sensación amarga de lo que pasó el año pasado, no quiero recordarlo mucho. Volver al club es ir con la obligación de tener que hacer las cosas bien porque será un torneo muy difícil pero no hay nada imposible. Volver significa venir a sacarme una espina que tengo clavada de ese torneo", expresó.

Lucas, el menor de los tres, viene de jugar Primera Nacional con Villa Dálmine, se sumó a Sportivo hace un mes y si bien está ansioso por comenzar a jugar, reveló su felicidad por compartir plantel con su hermano mayor. "Como somos de categorías distintas nunca hemos coincidido los tres jugando. Con el Peca llegamos a compartir unos días de entrenamientos en San Martín cuando estaba en Primera pero después el destino nos separó. Hace tiempo que veníamos hablando de lo lindo que sería poder jugar juntos asi que estamos muy felices, ansiosos de poder compartir el día a día en el club. Coincidir en el fútbol va a ser hermoso", manifestó el Tuta.

A unos pocos kilómetros de Puyuta, en la calle Sargento Cabral, Rodrigo Jofré es uno de los baluartes de Colón. El "Chori" no podrá jugar junto a sus hermanos pero sí los enfrentará en el torneo que comenzará en menos de diez días. "La familia está muy contenta. Será algo muy lindo poder enfrentar a mis hermanos, siempre hemos soñado con jugar juntos. Ahora los cargo con que van a tener que bajarme para poder frenarme", avisó el "Chori" despertando las risas de sus hermanos.

El volante de Colón dijo que el Merengue aspira a ir por todo en el Regional: "Será un torneo dificil pero las expectativas nuestras son las mejores, es un equipo que se acostumbró a ganar, hemos sumado poco porque tenemos la base de un equipo que ya nos conocemos, estamos ilusionados de poder hacer un buen torneo y llegar a lo más alto posible. Hay un buen plantel y vamos a dar pelea", comentó el hermano del medio.

La unión que tienen los hermanos es admirable, aunque también es destacable el apoyo fundamental de la familia que se deberá repartir entre las canchas donde les toque a los tres hermanos para poder apoyar desde la tribuna. Los hermanos Jofré con la ambición y la entrega que los caracteriza, buscarán dejar en lo más alto a sus clubes en el Regional, que desde el 29 buscará recuperar una plaza del Federal "A" para la provincia, ni más ni menos.

UN DUELO ATRAPANTE PARA LA FAMILIA JOFRÉ

¿Cómo será cuando se enfrenten Colón y Desamparados? Isa, la mamá, avisó que ella "espera un empate" y no es para menos. La madre tendrá el corazón dividido durante los 90 minutos.

Pero en cambio ellos mismos lo pusieron picante: "Me van a tener que bajar", avisó el Chori y agregó: "Enfrentarnos tiene sus pro y sos contra, se lo que dan ellos, al Peca hay que hacerlo enojar un poco porque se sale del partido pero cuando está bien es un jugador importante y no queremos sufrirlo", expresó el volante ofensivo del Merengue.

Tuta, en cambio, expresó: "Ya veníamos cargándonos con el Chori y cuando salió el fixture y nos íbamos a enfrentar no lo podíamos creer. Va estar complicado, sera difícil, veremos si el Chori quiere apostar", bromeó el menor.

Peca dijo que como ya se conocen demasiado, deberán apostar a eso: "Nosotros sabemos cuales son nuestros puntos débiles y los fuertes. Lógico que tanto nosotros con Tuta vamos a querer ganar y el Chori con Colón va querer lo mismo, que gane el mejor", expresó el mayor.

ELOGIOS ENTRE HERMANOS

Lucas "Tuta Jofré / Futbolista de Desamparados

"El Chori es complicado, se tira a todas, lo tocan y se va a tirar pero es un gran jugador. El Peca como futbolista ya sabemos todo lo que puede dar en lo futbolístico y en la actitud. Para nosotros va a ser muy importante por la garra y el juego que puede aportar".

Rodrigo "Chori" Jofré / Futbolista de Colón

"El Peca si tiene un buen día nos va a complicar. Es un jugador que tiene mucha garra, mucho corazón y mucho huevo y eso es lo que admiro de él. El Tuta ha jugado en otra categoría y tiene mucha experiencia, está en un buen momento y tiene que aprovecharlo para seguir creciendo".

Pablo "Peca" Jofré / Futbolista de Desamparados

"Poder jugar con el Tuta es un orgullo porque lo deseábamos desde chiquitos viene de jugar en categorías superiores que para este torneo será fundamental. El Chori sabemos como es su juego y se las condiciones que tiene por algo en Colón es un emblema. Va a ser muy difícil marcarlo, con el Tuta cuando lo enfrentemos vamos a tratar de aniquilarlo".