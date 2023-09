El campeón mundial Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool inglés, y su hermano Kevin, defensor del Union Saint-Galloise de Bélgica serán rivales en la fase de grupos de la Liga de Europa, según determinó el sorteo realizado hoy en Mónaco.



Liverpool, tricampeón de la competencia en 1973, 1976 y 2001, bajo el antiguo nombre de Copa UEFA, quedó emparejado en el Grupo E con el club belga, LASK Linz de Austria y Toulouse de Francia.



"Mas allá del resultado, la experiencia de enfrentarte en uno de los más lindos escenarios del futbol será muy especial y para toda la vida. 'See you soon bro' (te veo pronto hermano)", escribió Kevin en sus redes sociales.



"Sin dudas que va a ser un partido especial para nosotros y nuestra familia.. pero adentro de la cancha prepárate", devolvió Alexis con humor, junto a un emoji de un cuchillo y un puño.



Alexis, de 24 años, y Kevin, de 25, será la primera vez que se enfrenten pero ya jugaron juntos 21 partidos en Argentinos Juniors entre noviembre de 2016 y septiembre de 2018.



Los "Reds" de Liverpool, seis veces coronados en la Liga de Campeones, quedaron fuera de la máxima competencia continental esta temporada luego de clasificarse quintos en la Premier League 2022/23.



En tanto Roma, de los argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala, liderará el Grupo G que componen Slavia Praga de República Checa, Sheriff Tiraspol de Moldavia y el Servette suizo.



La fase de grupos de la segunda competición europea comenzará el 21 de septiembre y la final está prevista en Dublín (Irlanda), el 22 de mayo de 2024.



Los primeros de cada grupo acceden directamente a octavos de final y los segundos se encontrarán con los terceros de las zonas de la Champions League para disputar los playoffs de 16vos.



La fase de grupos quedó conformada de la siguiente manera:



Grupo A: West Ham (Inglaterra), Olympiakos (Grecia), Friburgo (Alemania) y TSC Backa Topola (Serbia).



Grupo B: Ajax (Países Bajos), Olympique de Marsella (Francia), Brighton (Inglaterra) y AEK Atenas (Grecia).



Grupo C: Rangers (Escocia), Betis (España), Sparta Praga (República Checa) y Aris Limassol (Chipre).



Grupo D: Atalanta (Italia), Sporting Lisboa (Portugal), Sturm Graz (Austria) y Rakow Czestochowa (Polonia).



Grupo E: Liverpool (Inglaterra), LASK Linz (Austia), Union Saint-Gilloise (Bélgica) y Toulouse (Francia).



Grupo F: Villarreal (España), Rennes (Francia), Maccabi Haifa (Israel) y Panathinaikos (Grecia).



Grupo G: Roma (Italia), Slavia Praga (República Checa), Sheriff Tiraspol (Moldavia) y Servette (Suiza).



Grupo H: Bayer Leverkusen (Alemania), Qarabag (Azerbaiyán), Molde (Noruega) y Haecken (Suecia).